Politie en KUL pakken 'indrinken' aan

Naar goede gewoonte gaat het academiejaar in Leuven van start met een sensibiliseringscampagne. Deze keer draait die volledig rond het fenomeen indrinken, wat zoveel betekent als stevig opwarmen met alcohol op een studentenkot om nadien het nachtleven in te duiken. Niet zelden levert dat overlast op in de stad. "Met de slogan 'Doe het eens op café' belichten we de problematiek", klinkt het. ANDREAS DE PRYCKER, BART MERTENS

Schepen Bieke Verlinden liet enkele studenten blazen. Studenten die nog niet ingedronken waren, kregen een beloning. - Vertommen LOKO, KU Leuven, hogeschool UCLL, de stad Leuven en de politie lanceren traditioneel aan het begin van het academiejaar een grote sensibiliseringscampagne in de strijd tegen uitgaansoverlast. Met de slagzin 'Doe het eens op café' willen ze dit jaar de overlast als gevolg van indrinken onder de aandacht brengen. De Leuvense politie noteerde tijdens de eerste uitgaansweek van het academiejaar immers al enkele markante feiten. Zo werd er een 18-jarige eerstejaarsstudent uit Maarkedal betrapt toen hij tegen een politiecombi plaste. De wildplasser kon gevat worden en kreeg een proces-verbaal cadeau van de Leuvense politie. Ook een 23-jarige man uit Duffel liet zich niet van zijn beste kant zien. Hij moest met een snijwonde naar het ziekenhuis gebracht worden toen hij met de blote vuist de toegangsdeur van café Revue op de Oude Markt aan diggelen geslagen had. Dat gebeurde nadat hem de toegang tot de zaak was geweigerd. Naast die feiten kreeg de politie vooral te maken met feestvierders die te veel lawaai maakten, studenten die op straat braakten en fuifgangers die na middernacht alcohol op de openbare weg aan het drinken waren. Conclusie? Ondanks de campagnes van de voorbije jaren is er nog steeds werk aan de winkel.





Wanneer de studenten na een avondje uit weer naar huis trekken, is er ook vaak heel wat overlast op straat. - Photo News 'Snuffelaar' Het fenomeen indrinken wordt steeds populairder bij studenten. Ze spreken af op een kot en drinken daar bij wijze van opwarming, niet zelden sterke drank overigens. Pas na middernacht duiken ze dan het uitgaansleven in om zich daar verder te bedrinken. De gevolgen laten zich raden: minder studenten op café en meer overlast in de Leuvense straten. Gisteren ging de campagne van start met een eerste actie op de Grote Markt. Prominenten uit het studentenmilieu beloonden na een controle met 'een snuffelaar' studenten die nog niet ingedronken waren.



"Op vraag van LOKO is indrinken het thema van de Oktobercampagne geworden", vertelt vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink. "Specifiek focust die op drie domeinen. Ten eerste is er overlast voor andere kotgenoten en buurtbewoners op het kot waar men drinkt. Daarnaast is er geluidsoverlast op straat wanneer studenten zich naar het centrum verplaatsen. Tenslotte hebben ook de uitbaters van horecazaken last van te dronken studenten."





Ook in studentenclubs verzetten studenten heel wat drank. - Photo News 1,10 euro Cafébaas Igor Van Driessche van 't Archief kent de problematiek als geen ander. "Het probleem is al jaren aan de gang. Van 20 uur tot middernacht zitten de studenten ergens op een kot met flessen drank uit de supermarkt of uit de nachtwinkel. Pas na middernacht gaan ze op café en dan ontstaan er soms problemen met te dronken studenten. Daarom neemt 't Archief samen met andere Leuvense cafés deel aan een actie van AB InBev. Een semester lang bieden we Stella Artois (5,2 procent), Hoegaarden Rosée (3 procent) en Hoegaarden Radler (0,0 procent) aan tegen de voordeelprijs van 1,10 euro. Hopelijk kunnen we op die manier de studenten terug en vooral vroeger naar het café lokken. Daar is tenslotte toch meer sociale controle dan op een kot waar sterke dranken uit de nachtwinkel rijkelijk worden gedronken met alle problemen die erop volgen. Gaat deze actie slagen? Ik hoop het maar ik vrees dat men eerst de nachtwinkels aan banden zal moeten leggen."