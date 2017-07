Leegloop VK Linden onderwerp van politiek relletje

Erik Vanderheiden. - Vertommen

De volledige post van schepen Eric Vanderheiden las als volgt: "Terwijl Theo Francken (Lubbeek) reddingsmissies voor vluchtelingen bekritiseert, krijg ik telefoons van 'sportieve Lindense vluchtelingen' omdat de voetbalinfrastructuur in Lubbeek (Linden) naar verluidt zo slecht is dat ze weglopen en bij een Leuvense club willen spelen of op het provinciaal domein. Overigens was de staatssecretaris in het verleden meer begaan met de investeerder in OHL dan blijkbaar met de sportinfrastructuur in zijn gemeente." Gevolgd door het antwoord van staatssecretaris Francken: "Ik zal me bezighouden met mijn gemeente hou jij je bezig met de uwe. Al last van verkiezingskoorts Erik?". En zo ging het nog een tijdje door.



Het zit Vanderheiden blijkbaar hoog. "Ik ben niet zomaar in de aanval gegaan, maar wou met mijn post een knuppel in het hoenderhok gooien. En ik heb dat met de beste bedoelingen gedaan. Ik kan niet begrijpen dat het Lubbeekse gemeentebestuur niet de politieke daadkracht toont om VK Linden uit de nood te helpen. Ik kan moeilijk geloven dat er geen budgetten zijn om de ploeg van een nieuw kunstgrasveld te voorzien. Ondertussen krijg ik om de haverklap telefoon van bezorgde ouders met de vraag of hun kinderen in bij een van de Leuvense ploegen kunnen spelen. Maar we zitten al aan ons plafond en vele ploegen hebben een wachtlijst. Mijn reactie is er gekomen omdat staatssecretaris Theo Francken zich manifesteert als de grote voetballiefhebber en zich op een gegeven moment zelfs in het OHL-dossier mengde, terwijl hij voor zijn eigen gemeente niks doet."



We probeerden staatssecretaris Theo Francken te pakken te krijgen tijdens zijn verblijf in het Griekse Kos, maar hij antwoordde enkel via sms. "Ik vind het niet collegiaal van Vanderheiden", antwoordde hij. En verwees ons door naar Lubbeekse schepen van Sport Davy Suffeleers (N-VA).