Graancirkelman gaat tempel bouwen

Een van de fameuze graancirkels, waarop de plannen voor de tempel gebaseerd zijn. - Vertommen

Een tempel binnen een straal van 15 kilometer van Leuven. Dat is het levensdoel van Jan Loenders, die ook bekend staat als graancirkelman.



"Ik weet niet of het realistisch is, maar ik wil er alles aan doen", zegt Loenders. "Elke dag wil ik mezelf inzetten om bouwstenen voor de tempel te leggen. Het is een groot werk, maar ik zal niet opgeven. En wie weet heb ik het geluk om de tempel nog tijdens mijn leven gebouwd te zien worden." Loenders begint nu dus alvast om een goede basis te leggen. "Ik geloof dat als de tempel af is ik niet meer zal sterven, maar uit de dood zal kunnen opstaan, omdat ik dan zo diep gegaan zal zijn dat de dood me niet klein krijgt", meent Jan Loenders



Ook voor zijn graancirkels toonde Loenders heel wat doorzettingsvermogen. In 2004 maakte hij in Herent het eerste exemplaar. "Ik woonde toen bij een



bioboer en mocht op zijn land aan de slag. Daarna ging de bal aan het rollen", vertelt hij. In datzelfde jaar publiceerde de ondertussen overleden Leuvense schrijfster Maria Jacques haar boek 'Cirkels van Graan', wat zich afspeelde in de akkers rond de Abdij van Vlierbeek. Loenders kreeg naar aanleiding daarvan de opdracht om een graancirkel in Kessel-Lo neer te zetten.



Er volgden nog meer opdrachten van de lokale jeugdbeweging, de Provincieshow van de VRT tot de Eén-serie Witse (voor een aflevering waarin een lichaam gevonden werd in een graancirkel, red.).