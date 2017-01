Gespot: unieke VW Golf in gouden jasje

Leuven is nu niet meteen de stad waar je om de haverklap exclusieve wagens ziet passeren, maar dit juweeltje wilden we u toch niet onthouden. In de buurt van de Keizersberg in Wilsele stootten we gisterenochtend op een wel heel speciale uitvoering van de populaire Volkswagen Golf, die als het ware in een pot goud lijkt gevallen te zijn.

Car wrapping

In welke garage de bolide is gekocht, is niet meteen duidelijk, want het gaat vermoedelijk om de laatste uitvoering van de Golf R32 en die is maar in zeer beperkte oplage in ons land te koop. Daarom gingen we te raden bij de grootste verdeler van Volkswagen in onze regio, Garage Ceulemans in Herent.



"Die gouden kleur is inderdaad zeer uitzonderlijk en waarschijnlijk het resultaat van 'car wrapping' waarbij men met een speciale folie de gouden laag heeft aangebracht. Een andere optie is dat de eigenaar zijn wagen heeft laten herspuiten."