Geschorste prof niet meer welkom aan KUL

Shaun C. uit Leuven werd in december vorig jaar tot 10 maanden voorwaardelijk veroordeeld door de correctionele rechtbank omdat hij drie minderjarige meisjes had aangerand. Zelf vond de chemieprofessor dat hij geen seksuele bedoelingen had toen hij met drie minderjarige vriendinnetjes van zijn dochter douchte, tot op hun onderbroek strippoker speelde of hen betastte tijdens logeerpartijen. "Ik ben gewoon speels en impulsief", verdedigde hij zich. De rechter had daar geen oren naar en wees erop dat C. op geen enkele wijze rekening had gehouden met de fysische en psychische schade die hij bij de minderjarigen veroorzaakt had. Zijn werkgever, de Katholieke Universiteit Leuven, besliste daarop om de man tijdelijk te schorsen. C. tekende beroep aan tegen het vonnis en de universiteit wou daarop wachten om een definitieve beslissing te nemen. Maar die komt er nu vroeger dan verwacht omdat de man binnen de universiteit ook geen onbesproken blad bleek te zijn. De docent kreeg in twee jaar tijd twee onvoldoendes.



Rector Rik Torfs beaamt. "Hij is sinds 1 april niet meer in dienst bij ons en dat heeft alleen te maken met zijn professioneel functioneren intern. Niet om zijn houding tegenover andere personen. Na een onvoldoende evaluatie twee jaar geleden volgde al snel een nieuwe evaluatie waarop hij opnieuw een onvoldoende scoorde in juni 2016", recapituleert Torfs. "Hij tekende wellicht beroep aan omdat een tweede negatieve evaluatie tot ontslag leidt. Het gebeurt niet vaak, maar af en toe. Op 30 januari dit jaar werd dat beroep dan afgewezen. Het is allemaal heel correct afgewikkeld."