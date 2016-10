Geen Jupiler-glazen voor Stella-cafés

Bier moet in juiste glas

"Wanneer klanten een van onze bieren bestellen dan kiezen ze voor een totale bierervaring: perfect getapt of geschonken bier in het juiste glas", zegt Korneel Warlop, woordvoerder bij AB InBev. "Dat is de kwaliteit die men van AB InBev mag verwachten. Wij stellen dan ook alles in het werk om onze horecazaken kwalitatief uit te rusten met het juiste materiaal overeenkomstig hun drankenlijst. De consument heeft het recht om te weten welk product hij consumeert en daarover mag geen verwarring bestaan. Als je bijvoorbeeld frieten in een puntzak bestelt, wil je ook geen frieten in een bakje. Je doet het voor de totaalervaring."



Of de vaste klanten van de Leuvense volkscafés zich er gaan bij neerleggen dat hun Stella op termijn wordt getapt in een 'chalice' valt te betwijfelen. Het valt echter wel op dat het 'boerke' aan populariteit wint. "In mijn café drinken de meeste klanten hun Stella uit een 'boerke'. Uiteraard heb ik ook nog een voorraad ribbeltjes, maar er zal een dag komen dat het laatste glas zal sneuvelen. Persoonlijk zou ik het een beetje vreemd vinden om Stella te tappen in een ribbeltjesglas van Jupiler. Stella Artois is toch het uithangbord van Leuven.



En wat de discussie over het verdwijnen van de ribbeltjes van Stella betreft...Ik vrees dat we ons - uitbaters en klanten - daar op termijn bij zullen moeten neerleggen", besluit Devroey, uitbaatster van het legendarische café Den Delper in de Leuvense Parijsstraat.