De 'boerkes' van 33cl zijn er!

Cafébaas Dirk van Café Marengo showt een 'boerke'. - Vertommen

Een ribbelke of een boerke? In de Leuvense (volks)cafés is het al vele tientallen jaren een standaardvraag. Begin augustus 2016 raakte echter bekend dat AB InBev besloten had om niet langer 'ribbelkes' te produceren. Die aankondiging viel niet in goede aarde bij de vele liefhebbers van een fris getapte Stella Artois in hun geliefde 'ribbelke'. Ondanks het protest week AB InBev niet af van het plan om enkel nog 'boerkes' en 'chalice-glazen' te leveren. Of met andere woorden: het definitieve einde van het populaire ribbelke was in zicht en in Leuven was dat niet meer of niet minder als vloeken in de kerk. Sommige cafébazen dachten het beleid van AB InBev nog te omzeilen door ribbelkes van Jupiler te bestellen maar de brouwerij sloot dat achterpoortje vakkundig af. De brouwerij wil immers over de hele wereld Stella Artois tappen in dezelfde glazen.



"De consument heeft het recht om te weten welk product hij consumeert en daarover mag geen verwarring bestaan", aldus Korneel Warlop, toenmalig woordvoerder bij AB InBev in oktober van vorig jaar.



Toch deed AB InBev in zekere zin een toegeving aan de klanten want ze maakten bekend dat er een boerke van 33cl op komst was voor de liefhebbers van Stella Artois. Dat alternatief voor de chalice of kelk van 33cl is AB InBev nu aan het verdelen in de Leuvense horeca. Blijft de vraag: wat vinden de cafébazen en de Stella Artois-liefhebbers ervan? In volkscafé Marengo in de Diestsestraat is het protest tegen het verdwijnen van de ribbelkes stilaan gaan liggen maar dat heeft wellicht te maken met het feit dat er nog vlot uit ribbelkes kan worden gedronken.