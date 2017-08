Blokken aan station verdwijnen

Toen het stadsbestuur begin deze maand een tijdelijke blokkenconstructie liet plaatsen aan het station, waren de meningen bij de oppositie al verdeeld. De meerderheid had het meer dan gehad met de illegale kiss&ride-zone ter hoogte van het KBC-kantoor, maar de oppositie zag weinig heil in de oplossing - behalve Groen dan. Die laatste partij had in de persoon van raadslid Lies Corneillie nog aangedrongen op een aanpak van de problematiek, en toonde zich tevreden toen de blokken in het straatbeeld verschenen. Maar N-VA stelde dan weer onomwonden dat de veiligheid afgenomen was door de komst van de blokken.



De partij van kandidaat-burgemeester Lorin Parys kreeg steun van Vlaams Belang, dat gisteren bekendmaakte dat het einde verhaal is voor de blokkenconstructie. "Er was veel te doen rond de amateuristische manier waarop de blokken geplaatst werden", zegt Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang). "Ze moesten de zogenaamde illegale kiss&ride-zone tegengaan, maar in de praktijk heeft het gewoon geleid tot een verwarrende situatie en meer onveiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten. In de commissie hebben we vernomen dat het proefproject voor het stadsbestuur mislukt is. De blokken zullen dus zo snel mogelijk verdwijnen. Wij menen dat er een volwaardige kiss&ride-zone moet komen aan het station - indien nodig, moeten enkele shop&go-plaatsen verplaatst worden. En we dringen er ook op aan dat de kiss&ride-zone in de NMBS-parking aan de Martelarenlaan beter aangeduid zou worden."