"Wij willen Marleen terug"

De studenten en de docenten van UCLL-campus Sociale School Heverlee weigeren om nog te eten in het restaurant van de school. Niet omdat het eten slecht is, wel omdat verantwoordelijke Marleen Van Loock (49) na 21 jaar haar ontslag heeft gekregen van cateraar Horeservi Catering uit Brussel. BART MERTENS

Verontwaardiging, boosheid, onbegrip... het ontslag van Marleen Van Loock (49) uit Kessel-Lo als verantwoordelijke van het restaurant in UCLL-campus Sociale School Heverlee maakt een storm van reacties los bij studenten en docenten. Even de feiten: Marleen Van Loock heeft al 21 dienstjaren achter de rug onder de vlag van Alma, maar vorig jaar nam Horeservi Catering uit Brussel het contract voor de catering van het restaurant over na een aanbesteding. Voor Marleen Van Loock zou er niets veranderen op de naam van haar werkgever op haar loonbrief na dan. Eén jaar later zit Marleen in zak en as want in juni kreeg ze te horen dat ze ontslagen werd. Horeservi Catering bood haar meteen een nieuw contract aan, weliswaar zonder de voordelen die Marleen had opgebouwd in haar Alma-tijd. Meer zelfs, Marleen moet het stellen met tijdelijke contracten die lopen van vakantie tot vakantie.





Geef vast contract terug Uit protest werd er meteen een petitie gelanceerd die ondertussen al getekend is door bijna 1.100 mensen. De opmerkingen op die petitie liegen er niet om. Van "onbegrijpelijk en schandalig" tot "zonder ons Marleen zal het nooit meer hetzelfde zijn". Sinds gisteren is er ook een boycot van het schoolrestaurant. Een week lang - en desnoods langer - laten studenten en docenten het schoolrestaurant links liggen. De eis van de actievoerders? Marleen moet terug een vast contract krijgen omdat ze het na al die jaren van trouwe dienst met de glimlach meer dan verdient.



Voor Marleen Van Loock is de boycot bijzonder hartverwarmend. "Al die liefde die ik nu ontvang, raakt me tot in het diepste van mijn ziel", vertelt een emotionele Marleen. "Ik heb de voorbije maanden heel diep gezeten, maar deze actie pept me op. Gisteren kwamen er veel studenten me hun steun betuigen. Iedereen gaf me een knuffel. Dat geeft me de kracht om strijdvaardig te blijven. De campus van de sociale hogeschool is mijn leven. Ik heb hele generaties studenten zien passeren en de meeste studenten kende ik bij naam. Het zijn als het ware mijn kinderen."



Conclusie? Marleen Van Loock is een monument in de school en de actievoerders zullen er alles aan doen om hun 'lieveling' terug aan een vast contract te helpen. Of dat zal lukken, hangt af van Horeservi Catering. Bedrijfsleider Hans Desmet lijkt niet geneigd om te plooien voor de druk. "Ik kan begrijpen dat er in de tijd van Alma andere voorwaarden werden gegeven maar die zijn vandaag de dag niet meer gangbaar in een commerciële omgeving. De vakbond gebruikt de individuele situatie van deze werkneemster om een discussie binnen de sector op gang te brengen. We kunnen toch moeilijk deze werkneemster betere voorwaarden geven dan onze andere werknemers. Willekeur is geen optie."