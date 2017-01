Bij de schietpartij op een muziekfestival in het Mexicaanse Playa Del Carmen, waarbij zeker vijf mensen om het leven kwamen, zijn vier Belgen op het nippertje aan de dood ontsnapt. Leuvenaars Bert Janssens (27), Jelle Winters (27) en Lotte Thijs (24) en Kortenbergenaar Lucas Alloing (28) stonden een kwartiertje voor de schietpartij nog aan de ingang van de Blue Parrotclub, waar de schietpartij plaatsvond. De vrienden waren te moe om nog aan een feestje te beginnen en gingen verderop in een café iets drinken. Zo ontsnapten ze aan de dolle Mexicaanse schutter. ANDREAS DE PRYCKER

De feestvierders vluchtten na de schietpartij naar buiten. Minstens vijftien van hen raakten gewond. - Por Esto! de Quintana Roo "Het is echt wel slikken als je er eventjes over nadenkt. Wij stonden een kwartiertje voor de schietpartij nog aan de ingang van de Blue Parrotclub aan de Playa Del Carmen. Uiteindelijk zijn we de club niet binnengegaan, omdat we niet helemaal overtuigd waren om op dat late uur nog aan een feestje te beginnen", vertelt Bert Janssens. Samen met zijn vennoot Jelle Winters gingen ze hun vrienden Lucas Alloing en Lotte Thijs bezoeken die een half jaar in Mexico vertoeven om duiklessen te geven. "In de plaats daarvan zijn we een paar straten verder iets gaan drinken op café. Maar voor hetzelfde geld waren wij ook doorzeefd met kogels."





Politiebewaking voor de Blue Parrotclub. Een Mexicaanse schutter zou via een openstaand raam naar binnen geschoten hebben. - AP Vakantie "Het toont toch maar aan welke gevolgen zo'n ogenschijnlijk onschuldige beslissing uiteindelijk kan hebben. Gelukkig hebben wij het overleefd en nu gaan wij er gewoon weer het beste van maken. De rust is ondertussen teruggekeerd en de resterende tien dagen gaan wij gewoon genieten van de vakantie", vertelt Bert.



De schutter zou 's ochtends in alle vroegte door een openstaand raam geschoten hebben in de Blue Parrotclub, een plek die erg in trek is bij Britse toeristen. De zaak zat op dat ogenblik nog vol muziekliefhebbers. Minstens vijf mensen kwamen daarbij om het leven: twee Canadezen, een Italiaan, een Colombiaan en een Mexicaan sneuvelden bij de schietpartij. Daarbij vielen er ook minstens vijftien gewonden.





Festival Op het ogenblik dat de schutter het vuur opende, zouden er meer dan 2.000 mensen aanwezig geweest zijn in de Blue Parrotclub. Onder hen gelukkig niet de drie Leuvenaars Bert, Jelle en Lotte en Kortenbergenaar Lucas. De populaire Blue Parrot was een van de vele locaties die feestjes en events organiseerden tijdens het BPM muziekfestival: maar liefst 150 top-dj's van over de hele wereld traden de afgelopen dagen op.