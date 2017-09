"In 2,6 seconden naar 100 km/uur. ELEKTRISCH"

Een racewagen die 200 kg weegt en in 2,6 seconden van 0 naar 100 km/uur gaat. Volledig elektrisch aangedreven dan nog wel. En neen, het is geen geheim project van Ferrari of Tesla, maar een wagen die in amper negen maanden tijd ontwikkeld werd door het Leuvense studententeam van Formula Electric Belgium. "Meer dan 4.000 onderdelen, allemaal zelf ontworpen!" BART CLAES

Het is kalm in het landschapskantoor van Formula Electric Belgium langs de Diestsesteenweg in Kessel-Lo, op de site van Commscope. De studenten hebben een weekje rust, na een zomer vol adrenaline op racecircuits in heel Europa. Daar namen ze het op tegen andere Formula Student Teams uit de hele wereld, allemaal met hun zelfontworpen en -gebouwde racewagens. Een droom voor veel ingenieursstudenten, en eentje die in Leuven uitkwam. Tijdens de laatste race in Hongarije haalde het Belgische team een podiumplaats: derde op 41 deelnemers. Hun wagen, de Umicore Nova, is dan ook een prachtig stukje technologie. Vederlicht, supersnel, uitgerust met de meest innovatieve snufjes. En dat begon amper negen maanden geleden met helemaal niets. Een unieke ervaring voor student industrieel ingenieur Wannes Vanheusden van de KU Leuven, en zijn 37 teamgenoten.





Hoe begin je hier aan? "We kunnen gelukkig gebruikmaken van de ontwerpen van de studententeams die ons voorgingen. Alleen moeten wij het beter proberen te doen. Formula Electric Belgium is een team van studenten van de KU Leuven en de Thomas More Hogeschool. Samen ontwierpen we elk onderdeel - meer dan 4.000. Die ontwerpen gingen dan naar de fabrikanten en eens we alle onderdelen hadden, konden we de wagen assembleren. Na een reeks uitgebreide tests, waren we klaar om te racen."





Dat kost toch een fortuin?

Hoe betalen jullie dat? "Dat doen we niet zelf. We kunnen rekenen op een netwerk van meer dan 130 bedrijven die ons steunen. Zij leveren alle materiële steun, softwarelicenties, en zo meer. Ze hebben daar ook hun redenen voor: hun naam op de wagen is publiciteit. Of ze rekenen erop dat wij hen leren kennen, want wij zijn de ingenieurs die morgen misschien bij hen aan de slag gaan. Een voorbeeldje? Schaeffer levert ons lagers en andere mechanische onderdelen. Als wij later tijdens het werk dergelijke onderdelen nodig hebben, dan vinden we zo ook weer de weg naar Schaeffer. Andere bedrijven steunen ons dan weer omdat ze het gewoon cool vinden wat we doen."





Umicore Nova is de zesde Leuvense

'studentenracewagen'. Hoe krijg je

die altijd sneller, altijd beter? "We werken elk jaar voort op wat er al is. We schaven bij, verbeteren wat al goed was en zoeken een geheel nieuwe oplossing voor wat niet goed is. Onze Umicore Nova gaat van 0 naar 100 km/uur in 2,6 seconden. Daarmee zit de wagen echt wel in de beste en snelste categorie. Onze derde plaats in Hongarije bewijst dat. Zulke prestaties krijg je alleen als je met alle details rekening houdt. Een kleine aanpassing aan één van de meer dan 4.000 componenten kan leiden tot een grote verbetering. Tijdens de competitie mag de wagen bijvoorbeeld geen groter vermogen hebben dan 80 kW. De beste manier om sneller te accelereren is dus om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Onze wagen is voornamelijk gebouwd uit carbon en extra stevig en licht aluminium. Sommige onderdelen zijn dan weer uit titanium gemaakt. De vraag die we telkens stellen is: hoeveel materiaal kunnen we verwijderen zonder in te boeten op stevigheid en veiligheid? Elke gram telt. Het zijn details die van de Umicore Nova een topwagen van amper 200 kg maken."





Welke grote vernieuwingen

hebben jullie toegepast? "We hebben voor het eerst gekozen voor vierwielaandrijving. Elk wiel wordt aangedreven door een eigen, kleine motor. Het voordeel? Je gaat sneller omdat je kracht kan zetten op de vier wielen - en zo slip je ook minder snel. We kunnen hierdoor ook gebruikmaken van 'torque vectoring'. Dat betekent dat elk wiel net de juiste hoeveelheid kracht krijgt, zodat je op de snelste manier door een bocht gaat. We hebben een eigen softwareprogramma ontwikkeld dat deze berekeningen maakt. Elk jaar, bij elke nieuwe wagen, zoeken we naar de meest innoverende oplossingen. Elk jaar is er wel iets nieuws, iets cool dat we willen proberen. Wat dat over tien jaar zal zijn? Geen idee, maar ik kijk er alvast naar uit."





Worden jullie inzichten overgenomen