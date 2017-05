"Hoffelijkheid is alles in het verkeer"

Politierechter Freddy Burm sprak maandagmiddag zijn allerlaatste veroordeling uit: 180 euro boete voor een kleine snelheidsovertreding. Daarna ging het meteen over naar de echte orde van de dag. De vrienden, familie en zijn kleinkinderen. Die laatste hadden voor de gelegenheid, het was ook de verjaardag van hun opa, een fietsset mee. "Ik ga nu vooral wat meer van het buitenleven genieten. Meer tennissen en met de fiets rijden. En terug wat reizen. Ook voor mijn vrienden die altijd zeiden 'je hebt nooit tijd', daar ga ik nu wel tijd voor maken", vertelt Burm. Hij heeft een carrière van 44 jaar achter de rug. 28 jaar aan de balie van Dendermonde als advocaat en 16 jaar als politierechter in Leuven. In al die jaren zag hij het verkeer wel veranderen. "Het is een echt item geworden, naar de voorgrond gebracht en belangrijk geworden. Dat heeft natuurlijk te maken met de verkeersslachtoffers.

Hoffelijk rijden

Vroeger werd er volgens mij geen rekening gehouden met statistieken. Nu zien we wat er fout loopt, het is alleen spijtig dat het in België zo traag verandert, maar dat is de mentaliteit hier. Vooral jongere mensen worden zich meer bewust van het verkeer. Ouderen leggen niet altijd meteen de link tussen hun daden en de gevolgen voor anderen", zegt Burm. Wat hem vooral bijblijft, is het verkeersongeval waarbij de 18-jarige Tatiana Decoster het leven liet in Keerbergen drie jaar geleden terwijl ze haar vriendin filmde die veel te snel reed. "Het ging om haar beste vriendin. Zij was natuurlijk schuldig, maar ze zat tegelijkertijd ook met een enorm schuldbesef. Zij had dat nooit gewild. Het leed van die familie daarbij, dat heb ik toch een tijdje meegedragen. Ook als je zo'n schadedossier leest met iemand die 99% invalide is. Het verkeer is dat allemaal niet waard. Dat dient om je te verplaatsen. Iedereen zou wat hoffelijker moeten zijn, eigenlijk is dat alles in het verkeer. En minder snel ergens willen zijn en drank. Ik vind drinken op zich geen probleem, als je maar niet in de auto stapt", zegt Burm die zelf nooit op een overtreding te betrappen viel. "Laat dat uit", knipoogt Burm die zich ondertussen richting receptie begeeft. "Vandaag gaan ze mij voeren. Ik heb een chauffeur voorzien", lacht Burm.