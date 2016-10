"Gastronomie is ook voor jeugd"

In een gastronomisch restaurant loopt de prijs voor een menu al gauw op van 60 tot 90 euro, of zelfs meer als je ervoor kiest om in een sterrenrestaurant te dineren. Gastronomisch restaurant Het Land aan de Overkant aan de L. Schreursvest in Leuven hanteerde tot voor kort ook dergelijke prijzen, maar heeft nu besloten om die te laten zakken. Heel opmerkelijk want heel wat uitbaters van restaurants hebben tegenwoordig de mond vol van prijsstijgingen. Niet zelden wordt de witte kassa als oorzaak vermeld in zo'n betoog. In die zin is de nieuwe prijspolitiek van Het Land aan de Overkant - toch een gewaardeerde zaak in de culinaire wereld - best wel bijzonder. "Het heeft minder te maken met de verplichte witte kassa dan men zou denken", legt uitbater Luc Roelandt uit. "In een gastronomisch restaurant betaalt 95 procent van de klanten met een kaart, dus zoveel verschil zou dat allemaal niet maken. Nee, we willen dit doen om onze doelgroep uit te breiden."