"Een pintje, alstublieft. En geef die paal ook iets"

Over het nieuwe circulatieplan is al veel inkt gevloeid en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Doorgaans gaan de kritische opmerkingen van handelaars, bewoners en bezoekers over het drukke verkeer in de Tiensestraat, maar soms komen er ook ludieke gevolgen boven water drijven. Zo staat er op het terras van café Universum - op de hoek van H. Hooverplein met de Tiensestraat - een nieuw verkeersbord dat een beetje 'misplaatst' is, om het zo maar even te omschrijven. Of anders gezegd: met wat pech zit je als klant letterlijk een pintje te bestellen met de paal van het verkeersbord tussen je benen. Dat overkwam zowaar parlementslid Els Van Hoof en vervolgens ook Birgit De Pauw van Liefst Leuven na de officiële rondgang van de Leuvense politici tijdens braderie Tiense Om Te Zien. Of het toeval is dat de dames en heren politici net aan die bewuste tafel kwamen te zitten, weten we niet, maar ze werden alleszins wel geconfronteerd met de licht absurde situatie.

Ironisch

Lorin Parys van N-VA is alvast niet te spreken over de plaatsing van het verkeersbord. "Het is een beetje ironisch dat de stad handelszaken ondersteunt om ze toegankelijk te maken voor rolstoelen om dan zelf alle rolstoelgebruikers maar ook ouders met kinderwagens voor paal te zetten. Ook aan Improvisio in de Brusselsestraat staat een paal met een bord op een bizarre locatie. Ik hoop dat de stad deze kolder snel rechtzet. De gemakkelijkste oplossing is natuurlijk door het circulatieplan af te voeren en de bijhorende palen weg te halen."



Dat scenario zal echter een droom blijven. Het Leuvense stadsbestuur heeft ondertussen wel al enkele wijzigingen aangebracht in het nieuwe circulatieplan. "Zo hebben we de verkeerslichten op het kruispunt van de Maria Theresiastraat met de Tiensestraat op knipperstand laten zetten. Die lichten veroorzaakten problemen en zullen op termijn misschien wel helemaal verdwijnen. Er zullen nog wel aanpassingen volgen. Soms verlies je nu eenmaal iets uit het oog, zoals bijvoorbeeld dat de kermis er nog stond toen de groene zone werd ingevoerd. Daardoor kon de lus Blijde Inkomststraat-H. Hooverplein-Tiensestraat niet naar behoren functioneren met files tot gevolg. Ik ben overigens niet pessimistisch wat het circulatieplan betreft. Op dit moment wordt alles wat minder goed loopt in de schoenen geschoven van het circulatieplan en dat is niet correct. In februari en maart volgt er een grondige evaluatie van het circulatieplan en wekelijks volgen we de situatie op in het college."