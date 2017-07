"Die camera blijft, wat politie ook zegt"

Op de camerabeelden van zondagnacht is te zien hoe een verdacht individu op een mountainbike omstreeks 3 uur langs Les Parisiennes rijdt. Hij fietst eerst nog richting Vaartstraat, om enkele minuten later opnieuw in beeld te komen - deze keer te voet. Opnieuw maakt hij een verkenningsrondje, om vervolgens de slotvaste mountainbike van bistro-uitbater Jurgen op zijn schouder te tillen en te verdwijnen richting Mechelsestraat. "De mountainbike waarmee hij aangereden kwam, heeft hij hier gewoon achtergelaten", klinkt het. Jurgen belde de politie, en gaf meteen mee dat de achtergelaten mountainbike wellicht ook gestolen was. Maar de agent had ook een boodschap voor de bistro-uitbater. "Ze willen dat ik mijn camera verwijder, maar dat ben ik niet van plan", zegt hij. "Je zou eens moeten weten wat die investering van 400 euro mij al opgeleverd heeft. Studenten die paaltjes uittrekken, vechtpartijen, wildplassers, vrachtwagens die over het terras rijden,..."

Vervolgens neemt hij de slotvaste mountainbike van Jurgen op de schouders, en wandelt hij weg - KAR

Privacy

Marc Vranckx, commissaris van de Leuvense politie, waarschuwt echter dat Jurgen zware boetes riskeert. "Vorige maand hebben we nog een proces-verbaal moeten uitschrijven - er is nu eenmaal een specifieke camera- en privacywetgeving", klinkt het. "Het zou niet de eerste keer zijn dat we een klacht krijgen van iemand die vindt dat zijn privacy geschonden werd. Buren die vinden dat niemand hoeft te weten wie er bij hen over de vloer komt, bijvoorbeeld. In het specifieke geval van de bistro zou er ook een proces-verbaal opgesteld kunnen worden."



Maar zover is het nog niet gekomen. "Ik zit die camerabeelden ook niet voortdurend te observeren", geeft hij aan. "Dat gebeurt enkel na onregelmatigheden. De beelden worden ook maximaal tien dagen bewaard in een 'cloud', en vervolgens automatisch verwijderd. Dat kost mij nog eens 150 euro per jaar - geld dat ik liever zou gebruiken om eens goed te gaan eten. Wat houdt de politie trouwens tegen om hier zelf een camera te plaatsen? Met de bouw van al die studentenkoten is het hier erg druk, met bijhorende overlast. Klanten weten dat ze hier gefilmd worden - dat geef ik ook aan. Wat ik wel ga doen, is de camera registreren. Dat is toch al een punt van kritiek minder. Ik vraag me overigens af hoe dat dan zit met al die dashcams en GoPro's op motorhelmen."