"Cooler dan Johnny's, gladder dan Marina's"

Op het eerste zicht lijken de leden van de Camino Club Rambo Leuven op een echte motorclub. Dat getuigen niet alleen hun hiërarchische structuur, maar ook hun stoere baarden en tattoos en vooral hun clubvest met een embleem van Rambo. "Waarom Rambo? Omdat hij enorm stoer is natuurlijk, net zoals wij", lachen vicepresident Jeremy (31), leden Bert (34), Mathieu (26), Yves (35), Danny (50) en 'prospect' Peter (36). Wie zich wil aansluiten bij de club, moet daarvoor eerst een proefperiode doorstaan van een jaar. "Die eindigt steeds met een doop, waar ik echt naar uitkijk. Al hoop ik dat ik niet zal moeten eindigen met een warme halve liter bier", lacht Peter. "Ach, die hiërarchie is er vooral om een goede verstandhouding te bewaren binnen onze club", klinkt het. "Iedereen heeft namelijk zijn eigen taak. Het ene lid is goed in media of pintjes drinken en het andere is dan weer een krak als mecanicien."



De legendarische Honda Camino, in de jaren '90 enorm populair, is de rode draad door hun verhaal. "We zijn in 2012 opgericht in navolging van de eerste club die ontstaan is in het Antwerpse", legt Jeremy uit. "Ondertussen tellen we zo'n twintig leden en hebben we 40 Camino's in het bezit. Het is leuk om met gelijkgestemde zielen aan onze brommers te sleutelen, want een Camino is voor ons pure nostalgie. Elk exemplaar krijgt ook een vrouwennaam. Dikwijls gaat het om een ex-lief of een toekomstige droomvrouw. Als je er maar graag of niet zo graag op gereden hebt en een herinnering aan wil behouden (lachen)." Zo staan er in een garage in het Leuvense namen te pronken als Veerle, Charlotte, Juliette, Zwarte Lola, Duvelinneke en Charlene.