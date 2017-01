Jeugdliefdes na 55 jaar tóch getrouwd

Op liefde staat geen leeftijd: dat hebben de 70-jarige Armand Put en Nelly Raeyen (68) gisteren in het gemeentehuis van Leopoldsburg bewezen. Meer dan 50 jaar nadat de jeugdliefdes elkaar uit het oog verloren, stapten ze gisteren alsnog in het huwelijksbootje. "Hoe veel of hoe weinig tijd we nog hebben: we gaan van elke dag genieten", klinkt het. DIMITRI MEUS

Nelly en Armand wisselen de ringen uit in het bijzijn van hun getuigen en burgemeester Wouter Beke. - RV Een trouwdag brengt altijd zenuwen met zich mee. De kledij moet piekfijn gestreken zijn en je stembanden hebben geen keus: meewerken zullen ze op het moment dat de cruciale vraag wordt gesteld. Die nervositeit was er gisteren ook bij Armand Put en Nelly Raeyen toen ze voor burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V) elkaar het ja-woord moesten geven. Het was dan ook een moment lang in de maak. Het koppel kende elkaar al decennia maar die verbintenis, daarop bleef het al die jaren wachten.





Platonische liefde Meer dan 50 jaar geleden liepen de twee mekaar al tegen het lijf. "Haast letterlijk", pronkt de nieuwbakken bruidegom. "We woonden even verderop van mekaar in de Pieter Vanhoudtstraat in Koersel. En zoals dat gaat, kwam daar al snel verliefdheid van. Niet dat het in die tijd veel verder ging hoor. Dat was allemaal heel platonisch: kussen of laat staan seks zoals de jeugd van tegenwoordig, daar deden wij heus niet aan mee. De enige plaats waar wij een beetje contact konden hebben, was in de kerk (lacht)." Zoals dat gaat met kalverliefdes stierf ook hun romance een veel te vroege dood. "Nelly trok naar het internaat, ik verhuisde met mijn ouders even verderop. Gek genoeg verwaterde het contact compleet. Dat deed pijn, zonder twijfel. Op dat moment was dat voor ons pubers de ware liefde en liefdesverdriet is van alle tijden hé."





Meteen weer vlinders Tot ze elkaar, enige tijd geleden, na 55 jaar weer tegen het lijf liepen... op de parking van woonzorgcentrum Corsala. "Nelly ging er haar moeder bezoeken, ik mijn zus met Alzheimer verzorgen. Plots hoorde ik iemand achter me roepen 'Zijt gij Armand'? Toegegeven: mijn zicht is niet geweldig en dus moest ik toch even kijken wie mij daar wou tegenhouden. Toen mijn frank viel, waren er onmiddellijk weer die vlinders in de buik."





Trouwen was evidentie Dat ze ooit in de echt zouden treden, was een evidentie. Samenwonen ging even goed van een leien dakje. "Als je wat hebt meegemaakt in je leven, lossen kleine problemen zichzelf wel op. Dus bij mekaar intrekken ging heel erg vlot. En die trouwwens: die wens was er snel hoor. Maar omdat ik enkele maanden geleden voor een zware operatie onder het mes moest, besloten we toch maar niet langer te wachten."



En al was het een stel jonge veulens, zo boksten ze eigenhandig hun mooiste dag in mekaar. "Via-via was er een professionele fotograaf, een zangkoor uit Dilsen-Stokkem luisterde de plechtigheid op. Natuurlijk hadden we zenuwen. Maar dat neemt niet weg dat het fantastisch was", glundert Armand. Zijn vrouw -dat mag dus gezegd worden sinds vandaag- knikt instemmend. "Het was genieten. En naderhand nog een gezellig etentje onder familie. Meer moest dat niet zijn."