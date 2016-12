Al twee katten verminkt door rattenvallen

In de omgeving van Joseph Van Den Bosschestraat zijn afgelopen weekend twee katten zwaargewond geraakt nadat ze - naar alle waarschijnlijkheid - in een rattenval gelopen waren. Wie die geplaatst heeft, of waar, is nog een groot vraagteken.

Eén van de slachtoffertjes is Mousty, de kat van Greta en Danny Sinoy. "Toen ik haar vrijdagavond binnenliet, zag ik dat ze zich erg vreemd gedroeg", vertelt Greta. "Ook de andere katten waren duidelijk in paniek. Al snel zag ik dat Mousty's pootje geraakt was door iets. Maar ik durfde haar niet te onderzoeken." Toen Danny wat later thuiskwam, deed hij een ontstellende vaststelling. "De poot van Mousty was volledig vermorzeld", zegt hij. "We zijn meteen naar de dierenkliniek in Herfelingen getrokken. Daar kregen we te horen dat er nog geen dag eerder ook al een kat uit de Negenbunderstraat - vlak bij onze deur - binnengebracht was. Uiteindelijk moest Mousty's pootje geamputeerd worden. We zijn erg aangedaan, maar anderzijds ook blij dat ze nog leeft."