"Volksjury of niet: een veroordeling is een veroordeling"

Thioro 'Sonja' Mbow (37), de vrouw die in februari 2015 haar drie jonge kinderen om het leven bracht, zal haar straf in de correctionele rechtbank krijgen. Niet voor het hof van assisen, dus. Maar daar neemt Hellmut Ulin (57), vader van de drie slachtoffertjes, vrede mee. "Een veroordeling is een veroordeling." TOM VIERENDEELS

Photo News Woensdag 11 februari 2015, de datum van een onwezenlijk drama in de Zwartenbroekstraat in Lennik. Terwijl Hellmut aan het werk was, ging een deurwaarder langs bij Sonja. Hij overhandigde haar een brief, met daarin de beschikking dat Hellmut haar uit het huis wilde, en het hoederecht over de kinderen opeiste. In een vlaag van rancune sloot de vrouw hun kinderen Oumy (2), Abbygail (4) en Madyson (6) op in een bijgebouw van de woning, dat ze vervolgens in brand stak. De drie meisjes hadden geen schijn van kans. De vierde dochter van Sonja, die een andere vader heeft, zat op school en ontsnapte aan het drama. Sonja zelf zit sindsdien in voorhechtenis.



Nu, twee jaar later, raakte bekend dat de zaak voor de Franstalige correctionele rechtbank van Brussel zal komen, en dus niet voor het hof van assisen. De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) nam die beslissing zo'n twee maanden geleden, al is er nog geen datum bekend. "We zijn blij dat de KI op onze vraag ingegaan is", zegt Vincent Lurquin, advocaat van de verdachte. "We moeten nu de debatten afwachten, maar het blijft een moeilijke zaak. Al is onze verdediging voorbereid."





Thioro 'Sonja' Mbow, moeder van de meisjes. - RV Assisen is te publiek Hellmut Ulin stelt zich burgerlijke partij in de zaak, net als een tiental andere personen - voornamelijk familieleden van hem of haar. "Het maakt mij niet veel uit of dit proces in de correctionele rechtbank of voor het hof van assisen gevoerd wordt", zegt hij. "Een veroordeling is een veroordeling. Maar mijns inziens zal een proces in de correctionele rechtbank slechter uitdraaien voor haar." Hellmut heeft ook een idee waarom de verdediging assisen liever vermijdt. "Een assisenzaak is publiek, of toch meer dan wanneer je voor een strafrechter verschijnt. Ik denk ook dat ze verwachten dat ik haar met de grond gelijk ga maken, iets wat zwaar kan doorwegen voor een volksjury. Maar dat ben ik geenszins van plan. Ik zal eerlijk zijn - dat ben ik mijn kinderen verschuldigd. En voorts blijf ik erbij: in dit verhaal zijn er drie daders."



Met die uitspraak doelt Hellmut enerzijds natuurlijk op Sonja zelf, maar ook op een dokter uit een naburige gemeente en iemand van de lokale politie die het gezin opvolgde. "Sonja heeft een drugsverleden en was op het ogenblik van de brand nog altijd verslaafd aan alcohol", legt hij uit. "En ze nam ook zware medicatie, die ze van die dokter kreeg. Hij bleef haar maar pillen leveren... Ik heb dat meermaals te kennen gegeven aan die medewerker van de politie, maar ik kreeg te horen dat Sonja oud en wijs genoeg was om te weten wat ze deed. Als die medewerker naar mij geluisterd had en die dokter aangepakt had, dan leefden mijn kinderen misschien nog... En terwijl Sonja's leven - en dat van mij - gebroken is, lopen die twee vrij rond."