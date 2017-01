"Ons verkopen ze geen druppel meer!"

Het was Emiel Walravens, de Lennikse Gronckelman, die het als eerste opnam voor Polle. "Hij is een licht gehandicapte jongen die al 21 jaar in de Lennikse drankencentrale werkt", vertelt Emiel. "Eerst was dat bij Dranken Heymans, en het laatste jaar bij Drankenservice Schoentjes. Hij heeft zijn job altijd foutloos uitgevoerd, ondanks zijn beperking. Maar nu wordt hij afgedankt. Dat is schandalig. Bovendien kan die jongen zich niet verdedigen. Er moést actie ondernomen worden."



En zo kwam de petitie tot stand. Eerst in papieren versie, afgelopen weekend ook online. En intussen hebben meer dan tweehonderd mensen hun steun al betuigd. "Ik sta daar versteld van", vervolgt Emiel. "Paul wil zelf liever niet in de belangstelling staan, maar die vele handtekeningen betekenen voor hem wel een hart onder de riem. Wat er nu komt? Hopelijk een gesprek met de zaakvoerder van Drankenservice Schoentjes. Paul is ouder dan 50, dus hij zal niet zo snel ander werk vinden. De drankencentrale was bovendien zijn leven. Wat moet hij anders doen? Iedere dag op café zitten?"



Maar ook zaakvoerder Olivier Huygens zit met de hele situatie in zijn maag. Hij krijgt het dan ook hard te verduren op sociale media. Sommigen roepen zelfs op om zijn zaak te boycotten. "Onze reputatie wordt zomaar te grabbel gegooid", zucht Huygens. "Spijtig dat hier slechts één kant van het verhaal verteld wordt. Ik heb helemaal niets tegen Paul, integendeel. Het is een aimabele man die hard werkt. Maar we moeten objectief blijven. Vorig jaar nam ik Dranken Heymans definitief over en alle diensten verhuisden naar onze filialen in Sint-Pieters-Leeuw. 'Polle' kwam dus in een volledig nieuwe omgeving terecht, waar hij nooit echt heeft kunnen aarden. Als hij eerlijk is, zal hij dat ook zelf toegeven."