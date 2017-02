Zoon verdacht van moord op moeder die al jaar vermist is

Een twintiger uit Lebbeke is gisterenavond aangehouden op verdenking van moord op zijn 67-jarige moeder. De vrouw is al meer dan een jaar niet meer gezien. Vandaag gaan de speurders op zoek naar het lichaam van de vrouw in het grasveld schuin achter haar appartement aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke.

Speurders gaan vandaag op zoek naar sporen aan dit grasveldje achter de flat. - Copyright : Geert De Rycke

De 67-jarige Renée Beckers woonde samen met haar zoon N.V.L. op de eerste verdieping van een appartement aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. Ze leidde er een anoniem bestaan. In januari 2016 werd de vrouw voor het laatst gezien. Ze werd niet meteen als vermist opgegeven, dat gebeurde pas veel later. Daarom verspreidt de politie pas nu een opsporingsbericht. De 67-jarige vrouw heeft lang grijs haar en was moeilijk te been. Ze verplaatste zich met een rollator of rolstoel.



Het vermoeden is groot dat haar inwonende zoon iets met de verdwijning te maken heeft. De twintiger werd gisteren opgepakt en urenlang ondervraagd. Daarna is hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van oudermoord. Hij werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis van Dendermonde. De man werd eerder al eens opgepakt, maar nu zouden er meer bewijzen zijn dat hij effectief iets met de verdwijning te maken heeft.