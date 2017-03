Man (61) uit auto gesleurd en bewusteloos geslagen

De 61-jarige Walter Bornauw uit Affligem is zaterdagavond in het Meysveld in Lebbeke in elkaar geslagen door een onbekende man. De man was een tijdje bewusteloos en werd aangetroffen door een man die aan het wandelen is met zijn hond. De dader zette het nadien op een lopen. "Na de eerste klap lag ik al op de grond en was ik buiten bewustzijn. Dit is echt ongelofelijk en schandalig", aldus Walter. KOEN BATEN

Het was rond 19 uur dat het tot een eerste confrontatie kwam tussen Walter en de andere bestuurder. Aan de rotonde van de Flor Hofmanslaan en de Leo Duboisstraat kreeg de man plots obscene gebaren naar zich toegeworpen vanuit een Audi. "Ik begreep zelf niet goed wat er aan de hand was, want er was niets fouts of gevaarlijks gebeurd daar", aldus Walter. De man reed toen gewoon door, gevolgd door de 61-jarige man. Tussendoor bleef de man obscene gebaren maken. Aan het Meysveld in Lebbeke liep het even later fout af. "Plots zag ik de man niet meer en bleef ik stilstaan met mijn voertuig. Even daarna werd mijn deur opengetrokken en werd ik uit de wagen gesleurd," aldus Walter.





Wandelaar De man zelf probeerde nog te vragen wat er aan de hand was, maar kreeg de kans niet. "Zonder een woord te zeggen gaf hij me een harde slag in mijn gezicht. Ik viel onmiddellijk neer op de grond en bij de tweede slag raakte ik bewusteloos. Daarna zou hij mij nog geschopt hebben, maar daar herinner ik niets meer van," klinkt het. Het slachtoffer werd even later aangetroffen door een wandelaar met een hond die hem wekte en de hulpdiensten belde. "Ik weet absoluut niet hoelang ik daar gelegen heb of waar ik was, pas toen ik in het ziekenhuis belandde begon het een beetje tot mij door te dringen."