Gestolen puppy's terecht, berouwvolle dieven mogen eentje overkopen van eigenaars

De tieners die de beestjes uit de tuin hadden gestolen, deden het naar eigen zeggen omdat ze dachten dat de Mechelse Herders slecht behandeld werden in hun kooi en de tuin. Tegen hun ouders vertelden de jongeren echter dat ze de hondjes hadden gevonden in het Buggenhout bos en hadden meegenomen naar huis. De tieners raakten snel gehecht aan de honden en gingen er mee naar de dierenarts om ze te chippen.



"Het is de dierenarts die ons uiteindelijk verwittigd heeft, onder meer ook door het artikel in jullie krant, dat onze puppy's bij hem waren geweest" aldus Nathalie. "We zijn dan meteen onze puppy's gaan ophalen bij de eigenaars die het heel moeilijk hadden om de honden af te geven omdat ze er al zo aan gehecht waren. De tieners hebben zich ook heel uitgebreid geëxcuseerd en hadden oprecht spijt van wat ze gedaan hadden", klinkt het.



De tieners bekenden meteen wat ze gedaan hadden en waren danig onder de indruk. Vermoedelijk stookte iemand een jongen op om over het hek te kruipen en de puppy's te stelen.



Na lang overleg met de ouders en de kinderen hebben Nathalie en Danny besloten om Maura aan hen te verkopen.



"We zullen wel nog regelmatig langs gaan om te kijken of alles goed gaat. Wij hebben altijd het beste voorgehad met de puppy's."



Het gezin is ontzettend tevreden dat alles weer is goed gekomen en de Mechelse Herders weer terecht zijn.



"Dit is voor ons de mooiste kerstcadeau die we kunnen krijgen en we zijn echt blij dat Mojo weer bij ons is," besluiten Danny en Nathalie. (KBD)