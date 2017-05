Doodrijder Thomas Suys (18) vraagt vrijspraak

In de rechtbank van Dendermonde werd gisteren het beroep behandeld van Wesly V. De man uit Lebbeke reed op 22 juni 2015 de 18-jarige Thomas Suys dood vlak voor zijn ouderlijk huis. Het leverde de man in eerste aanleg een celstraf van twee jaar, een fikse geldboete en vijf jaar rijverbod op. De advocaten gingen in beroep en vragen nu zelfs de vrijspraak. Een harde klap voor de familie. KOEN BATEN

Wesley V. hoopt in beroep strafvermindering te krijgen. - Geert De Rycke Het ongeval gebeurde op maandagnamiddag iets voor 16 uur op de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Thomas Suys, die net met enkele vrienden het einde van de examens had gevierd, wou met zijn fiets de straat oversteken toen hij plots werd omvergemaaid door de Mercedes van Wesly V., die op dat moment 110 km/uur reed waar slechts 70 was toegelaten. In eerste aanleg kreeg hij een zware straf, maar zowel de beklaagde als de advocaten gingen in beroep.





Slachtoffer Thomas Suys kwam twee jaar geleden om het leven. - KOS Ongeval onvermijdbaar Het beroep tegen de straf van Wesly V. startte gisteren met de pleidooien van de verdediging en nabestaanden.



Zoals de verdediging eerder al pleitte in eerste aanleg zijn zij ervan overtuigd dat niet alleen de overdreven snelheid aan de basis lag van het ongeval. "Het ongeval was gelijk aan welke snelheid onvermijdbaar", aldus advocaat Gerrit Dauwe. Om dit te staven volgde er een heel verslag van verschillende experten die dit zouden aantonen. Dauwe wil de straf van zijn cliënt verminderd zien, want vooral het rijverbod valt de beklaagde zwaar.





Te zware straf Ook Katrien Van Der Straeten, die de man mee verdedigt, vindt dat haar cliënt te zwaar is gestraft.



"Het openbaar ministerie vroeg in eerste aanleg maar twee jaar rijverbod. Mijn cliënt kreeg vijf jaar en zal alle proeven opnieuw moeten afleggen. Iets waar wij het absoluut niet mee eens zijn en waarvoor wij ook de vrijspraak willen vragen", klinkt het. "Mijn cliënt ziet enorm af van de gebeurtenissen en wou dat hij de tijd kon terugdraaien", aldus Van Der Straeten. De raadsman van de nabestaanden blijft echter bij zijn standpunt dat door de hoge snelheid van de beklaagde de aanrijding niet te vermijden was.