"Plots stond er een nieuwbouwmuur op onze grond"

Vier jaar geleden kwam Marleen samen met haar man Dirk in de rustigste straat van Eliksem wonen. "Rond januari kregen we te horen dat het leegstaande huisje naast ons zou afgebroken worden door twee investeerders. Er zou dan een bouwproject van vijf woningen gerealiseerd worden. We hadden daar op zich geen probleem mee en gingen ook akkoord met het ladderrecht, wat wil zeggen dat men op ons erf mag werken, maar alles in oorspronkelijke staat moet achterlaten. We hebben dus al heel wat stof gevreten de voorbije maanden en konden slechts een halve koer gebruiken, omdat hekken de werken afschermden."

De regenwaterput van Marleen en haar man is deels onder de nieuwe muur verdwenen. - Bollen

Landmeter

Door die hekken konden Marleen en Dirk niet zo meteen de bouwwerken naast hen zien evolueren.



"Tot we op een dag thuiskwamen en de laatste muur op onze grond, op het stuk koer achter onze woning, zagen gebouwd worden. Na een telefoontje met de investeerders zeiden die van niets te weten. De architect werd erbij gehaald en die beweerde plots dit te hebben uitgelegd bij de voorstelling van het plan, maar wij waren helemaal niet op de hoogte. We zijn dan ook geen planlezers. We hebben de plannen inderdaad getekend, maar dat was enkel op voorwaarde dat alles volgens de regels zou gebeuren en dat is duidelijk niet het geval!"



Marleen ging ten rade in het stadhuis bij de dienst ruimtelijke ordening.



"Daar vernam ik dat je niet zomaar op iemands grond mag bouwen zonder toestemming. Logisch, maar waarom geeft de stad dan toch nog een goedkeuring aan dit bouwdossier?" De bevoegde schepen is met verlof, maar plant hierna een gesprek met Marleen.



"Zodra er meer klaarheid is, kunnen we terugkoppelen over dit dossier", aldus burgemeester Iris Vander Schelde (Open Vld).



Marleen en Dirk namen intussen een landmeter in de arm. "Er is een geregistreerd akkoord gesloten, dat verklaart dat ik eigenaar van de isolatie en de muur ben. Ik hoop dat dit ook duidelijk gecommuniceerd wordt naar de kopers van de nieuwe woning, zodat er niet meteen een burenruzie losbarst. Aan de stad doe ik ook nog een warme oproep om architecten op hun vingers te tikken wanneer die buiten de lijnen kleuren."