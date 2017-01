Passant redt vrouw uit brandend huis

Vrouw in shock

Withofs belde bij de buren aan voor hulp. "Het duurde even vooraleer er beweging was. Logisch. Het was midden in de nacht. Het zijraam stond op schouderhoogte, waardoor ik de vrouw er zo niet uit kreeg. Ik heb enkele auto's proberen tegen te houden, maar de eersten reden gewoon door. Uiteindelijk is er eentje gestopt en die man heeft mij geholpen. Ik ben via het zijraam naar binnen gekropen. Eerst probeerde ik de vrouw nog via de voordeur naar buiten te krijgen, maar toen ik merkte dat er een dikke rook in het huis hing en de kans groot was dat we daarin zouden stikken, zijn we teruggedraaid en hebben we haar toch via het raam naar buiten gedragen. Ik hield haar naar beneden, terwijl de andere man haar buiten opving." Maria Gerits was in shock en werd even bij haar familie, enkele huizen verderop, opgevangen. Daarna werd ze uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze wat rook had ingeademd.



De brandweerkorpsen van Lanaken en Bilzen waren intussen gearriveerd en kregen het vuur in de keuken snel onder controle. "De brand is ontstaan door een kortsluiting aan de microgolfoven", weet brandweerofficier Raf Kessels. "De brandschade bleef beperkt tot de keuken, maar de rest van het huis heeft rookschade. Daarom is de woning tijdelijk onbewoonbaar." De vrouw kan voorlopig bij familie terecht. Die bedankte de redder al voor zijn heldhaftige reactie.