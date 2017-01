Man (61) krijgt vuurwerkpijl in oog

Voor Rik Meeus en zijn familie kon 2017 niet veel slechter starten. De gepensioneerde Fordarbeider trok zaterdagavond naar Neerharen en wilde er de bloemetjes buiten zetten met zijn familie in een horecazaak. "Zoals vele anderen gingen we om middernacht naar buiten om naar het vuurwerk te gaan kijken", begint hij zijn verhaal. "Na enkele minuten kreeg ik plots iets in mijn oog en voelde ik een vreselijke pijn." Met zware verwondingen aan het oog werd Rik overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Meeus viel er iets naar beneden en kwam het zo in zijn oog terecht. "Maar de dokter zegt dat dat niet kan. Volgens hem moet er iets in mijn oog ontploft zijn."

Aangifte doen

De schade is duidelijk. Het oog is momenteel nog fel gezwollen en de druk is enorm. "Dat gaat gepaard met felle hoofdpijnen en zelfs braken. Kijken in het licht is verschrikkelijk. Ze kunnen nu nog niet zeggen hoe fel de schade op termijn blijven zal zijn. In het slechtste geval ben ik volledig blind aan mijn linkeroog." Danny, de zoon van Rik trok naar de politie om aangifte te doen, maar kwam van een kale reis terug. "Je kan in principe enkel een pv laten opmaken als er iemand het bewust deed. Wellicht gaat het hier om een ongeval en we weten niet vanwaar die pijl of bom kwam. We zitten met de handen in ons haar."