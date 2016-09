Gemaskerde man lokt 11-jarige met snoep

Een 11-jarige jongen die te voet op weg was naar huis, beleefde de schrik van zijn leven. Hij werd in de Hoenderbroekstraat in Lanaken aangeklampt door een gemaskerde man die hem snoep aanbod. De moedige jongen gaf de dader een klap in het gezicht en sloeg op de vlucht. De politie onderzoekt of het gaat om een poging tot ontvoering of kinderlokken en is extra waakzaam in de omgeving. BIRGER VANDAEL

Het voorval vond vrijdagavond rond 19.30 uur plaats toen Jason te voet op de terugweg was van een bezoek aan zijn oma. "Hij was op zijn gsm bezig toen er een man vanop verre afstand volgde", vertelt de moeder van Jason, Cindy Vanthoor. "Jason had hem opgemerkt, maar bleef verder bezig op zijn gsm. Vervolgens kwam de man dichterbij en toen merkte Jason plots op dat de man wél een zwart masker op had. Ter hoogte van een snoepwinkel aan de Hoenderbroekstraat vroeg de man hem plots: 'Hier, moet jij een snoepje hebben?', waarop Jason reageerde: 'Neen! Ik moet dat niet! Eet het maar zelf op!' en hij sloeg de gemaskerde man in het gezicht", vertelt Cindy. "De man reageerde nog: 'Als je me nodig hebt, mijn auto staat daar', maar uiteraard was mijn zoon niet geïnteresseerd in zijn aanbod."





Grijze auto Vervolgens sloeg Jason op de vlucht en de man trok naar zijn grijze auto die enkele meters verder stond geparkeerd. "Omdat Jason bang was dat de man achter hem aan zou komen, verstopte hij zich achter de brievenbus van mensen. Vervolgens is hij naar huis gelopen en heeft hij zijn verhaal gedaan. We hebben de politie gebeld, zij zijn hier geweest en vervolgens zijn we naar de plek van het voorval gegaan. Daar heeft Jason alles moeten uitleggen en aanwijzen. Hij herinnerde zich ook hoe de man eruit zag. Hij was bovenop zijn hoofd kaal en aan de zijkant had hij wat haar. De politie zei dat er weinig kans was dat de dader zal gevonden worden", vertelt Cindy.



De Lanaakse vrouw is enorm geschrokken van het incident. "Ik ben er nog steeds niet goed van en moest zaterdag nog huilen. De kinderen willen buiten spelen, maar ik vertrouw het niet meer. Onze buren vertelden ons dat ze deze zaterdagmiddag opnieuw een grijze wagen zagen rondrijden waarin vooraan snoep lag. Mogelijk is de man dus opnieuw op pad. Er was ook een witte bestelwagen met twee mannen vooraan die zonder nummerplaat door de wijk reed. Ook daarin dachten ze snoep te zien liggen. De politie werd hiervan reeds op de hoogte gebracht."