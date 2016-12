"Ik ga 100 % voor mijn dromen"

2016 was op zijn zachtst gezegd hét jaar voor Jill Huygens (24). Haar binnenkomer 'Hallo, ik ben Jill en ik krijg altijd wat ik wil' in Temptation Island, op tv-zender VIJF, bombardeerde haar tot gespreksonderwerp van het jaar. Maar ze toont nu dat ze ook effectief krijgt wat ze wil. Jill opende recent een eigen schoonheidssalon in Veerle. "Ik ga voor de volle 100 procent voor de realisatie van mijn dromen." JOLIEN BOECKX

Een jaar geleden waren de opnames van Temptation Island - de ultieme relatietest - op het exotische Thailand pas afgerond. Jill was een van de vrouwelijke vrijgezellen. Ze deed mee voor het plezier en om eens te laten zien dat zij stevig in haar schoenen staat. Nooit had ze echter gedacht dat haar deelname haar leven plots zo zou veranderen. "Met die enorme impact had ik écht geen rekening gehouden. Het is voor mij een enorm druk en chaotisch jaar geweest, met zowel positieve als negatieve ervaringen."



Jill is door Temptation Island van Kempisch meisje getransformeerd in een echte BV - iederéén kent Jill. "Terwijl dat helemaal niet mijn bedoeling geweest is toen ik ja zei op de vraag om deel te nemen", zegt Jill.



Zich opnieuw inschrijven, zou ze nooit meer doen. Jill: "Ik heb een hele leuke tijd gehad daar in Thailand en ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Ik heb er achteraf wel een pak extra opdrachten door gekregen, zoals fotoshoots. Ik moest ook gewoon aanwezig zijn op evenementen of in discotheken, soms zelfs drie keer per weekend. Maar de keerzijde zijn alle negatieve commentaren die je daarbij moet nemen. Dat was niet gemakkelijk. Mensen schelden je uit voor 'goedkoop' en 'laag IQ'. Zelf kan ik mij wel over die reacties zetten, want ik ben een harde en ik weet dat die mensen zoiets zeggen omdat ze mij niet kennen. Het is niet omdat ze mij even op televisie gezien hebben dat ze weten wie ik écht ben. Maar ik heb het wel heel erg moeilijk gehad dat mijn mama er zo van afzag. Zij trok zich die commentaren wél aan en die deden haar veel pijn."





Hard werken Jill heeft met niemand van Temptation Island nog contact. "Sommigen zijn blijven hangen in dat verhaal van Temptation Island en denken nu dat de wereld aan hun voeten ligt omdat ze bekend geworden zijn. Terwijl dat bij mij net het tegenovergestelde is. Ik heb nòòit meegedaan om bekend te worden en ik blijf met mijn twee voetjes op de grond. Ik ben heel nuchter op dat vlak. Om iets te bereiken in het leven moet je hard werken en dat gaat niet zomaar door even bekend te zijn."





Levenswijze Jills binnenkomer 'Hallo, ik ben Jill en ik krijg altijd wat ik wil' op Temptation Island mag dan misschien een hilarische quote zijn omdat die in het televisieprogramma deed uitschijnen dat ze alle mannen om haar vinger kon winden, het is eigenlijk gewoon een doodeerlijke levenswijze van de Kempische. "Als ik een doel in mijn leven heb, mòet ik dat ook behalen. Ik ga dan voor de volle 100 procent om te slagen en dàt bedoelde ik dus eigenlijk met dat zinnetje. Ik weet dat die opener nog wel een tijdje zal blijven hangen, maar nu kan ik ook effectief laten zien dat het klopt, want ik heb een eigen zaak geopend", vertelt Jill trots. In juli is ze in de Lakstraat in Veerle gestart met Piu Bella, een schoonheidssalon waar ze wimperextensions aanbrengt en nagels verzorgt bij klanten. Jill droomde al langer van een eigen zaak. "Ik heb wel een tijdje hard getwijfeld, want het blijft toch altijd een groot risico om met een onderneming te starten. Bovendien werkte ik ook heel graag als schilder, samen met mijn vader. In mijn vrije tijd was ik al wel nagel- en wimperstyliste. Maar ik heb toch besloten om mij volop toe te leggen op mijn droom. Omdat ik nu bekend ben, heb ik wel een heel groot bereik. Ik heb 50.000 volgers op sociale media, dat is natuurlijk een klein voordeel om nieuwsgierige mensen aan te trekken. Er zijn ook mensen die komen om mij eens in het echt te zien. Maar ook al had ik die volgers niet, was ik nog met mijn zaak gestart hoor", zegt ze vastberaden. "Ik ben echt blij dat ik deze stap gezet heb. De zaken gaan heel goed. Zeker nu met de feestdagen is het enorm druk."





Verleden tijd Sommige klanten kunnen het niet laten en proberen details los te peuteren uit Jills Temptation-verhaal. Maar voor die mensen heeft Jill een duidelijke boodschap: Temptation Island is verleden tijd. "Ik wil daar niet meer mee vergeleken worden." Ik ben niet Temptation Jill, maar gewoon Jill Huygens, een hardwerkende vrouw die zes op zeven dagen bezig is. Ik supporter nog steeds voor KVC Westerlo (lacht) en ik zet mij in voor het goede doel - voor Music for Life recent nog en de Beach Run in Knokke van afgelopen zomer bijvoorbeeld."



Jill is veranderd het afgelopen jaar. "Vroeger was ik heel verlegen. De afgelopen jaren had ik al een sterk karakter gekregen, maar dat is nu nog een beetje meer gegroeid en daar heeft Temptation Island toch wel een rol in gespeeld. Ik heb een sterk vel gekweekt", lacht ze.