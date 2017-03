Christoph (33) verongelukt met motor

Een trotse, joviale, sociale en fiere jongeman met handen aan zijn lijf die hield van principes. Dat is hoe Sophie Vuylsteke zich haar vriend Christoph Ameel (33) zal herinneren. De kersverse Otegemnaar met roots in Kuurne kwam vrijdagavond in Otegem (Zwevegem) om het leven bij een ongeval met zijn motor. Zus Marijke uit Kuurne verliest op die manier haar ouders én haar broer in amper vijf jaar tijd. LIEVEN SAMYN

Christoph Ameel (33). - Lieven Samyn Het ongeval vond vrijdagavond rond kwart voor acht plaats langs de Zwevegemstraat in Otegem. Christoph Ameel had na een onderhoud net zijn motor opgehaald bij een motorhandel en reed van Deerlijk richting Otegem toen uit een zijstraat aan de linkerkant een wagen de kaarsrechte weg opreed. De motorrijder zag de wagen voor zich opdoemen, ging stevig in de remmen, probeerde nog uit te wijken, maar knalde tegen de wagen en werd vervolgens tegen een betonnen verlichtingspaal gekatapulteerd. De klap was ongemeen hard want de paal kraakte gedeeltelijk af en de motor brak in twee stukken.



"Zijn motor was zijn 'speelgoed'", vertelt vriendin Sophie. "Ik was er niet zo voor te vinden omdat je als motorrijder toch heel kwetsbaar bent. Hij wuifde het altijd weg en zei dan dat hij goed kon rijden en altijd voorzichtig was... Maar nu is hij er niet meer na een ongeval met zijn motor. Meteen definitief gedaan. Hij had vroeger nog nooit iets voorgehad met zijn motor." "Laat het een waarschuwing zijn voor andere weggebruikers", vult schoonvader Alex Hombrouckx aan. "Let extra op met motorrijders of fietsers."





Karaktervol Samen verhuisden Christoph en Sophie ongeveer een jaar geleden van Kuurne naar een fraaie villa in het rustige Otegem, met ruimte voor hun honden en dichtbij de bergjes waar Christoph zo graag met zijn koersfiets of mountainbike op fietste. Dichter bij zijn werkgever Pouleyn uit Vichte (Anzegem) ook en de werkplek van Sophie als verpleegkundige in het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem.



"Christoph was als timmer- en schrijnwerker heel handig en zou het huis nog flink renoveren", mijmert Sophie verder. Hij was karaktervol, wist wat hij wilde, stond paraat voor iedereen, alleen het beste was goed genoeg, in alle keuzes die hij maakte: zijn fiets, zijn motor, zijn kledij, bij het barbecueën,...