Brandweer redt os van 800 kilo uit gracht

Pure mankracht heist Max uit de gracht. - Kristof Pieters

Circus Pipo heeft momenteel zijn tenten opgeslagen aan sporthal De Dulpop in Bazel. Naast de parking is een weiland waar de dieren rustig kunnen grazen. Donderdagavond liep het echter mis toen Max zich nog om een onbekende reden kon losrukken. Het dier belandde in een diepe gracht en zat tot aan zijn kop vast in de modder. "We hoorden aan het geblaf van de honden dat er iets aan de hand was", doet Maria Heppenheimer het relaas. "Toen we buiten poolshoogte gingen nemen, zagen we dat de ossen in paniek waren en er één dier ontbrak. Toen we Max zagen vast zitten in de modder, werd meteen groot alarm geslagen. Mijn broer is meteen in het water gesprongen maar er was geen beweging in te krijgen. Max weegt 800 kilogram en hij zat dan ook nog eens vastgezogen in de modder."



De circusfamilie belde de brandweerzone Waasland voor hulp. Die stuurde meteen heel wat manschappen van de post Kruibeke ter plaatse. Een duiker bracht touwen aan rond het middel van de os en daarna werd met heel wat mankracht de loodzware os op het droge gehesen. De hele operatie duurde een uurtje. Het dier was uitgeput, maar bleek na controle ongedeerd te zijn.