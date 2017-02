Zaakvoerder frituur Pit-Stop moet 'lelijk' reclamepaneel overplakken

Alexander Haezebrouck

De zaakvoerder van frituur de Pit-Stop in de Lange Steenstraat in Kortrijk moest gisteren noodgedwongen zijn reclamepaneel overplakken omdat die niet past in het straatbeeld. "Ik begrijp dit totaal niet, dan zijn andere zaken ook niet in regel", zegt zaakvoerder Dominic Creus. "Nog voor ik de zaak vorig jaar opende, ben ik naar het stadhuis geweest om te vragen wat ik moest doen omdat ik een nieuw paneel zou hangen", zegt Creus. "Later ben ik nog eens geweest met een schets van het paneel, toen vertelden ze mij daar dat er geen probleem was. Pas maanden later kreeg ik een melding dat mijn paneel niet in orde was met de regelgeving, en dat terwijl mijn voorganger drie jaar lang geen vergunning had." Het paneel van de frituur was te opvallend voor het straatbeeld van de winkelstraat. "Naast de afstands- en afmetingsregels, mag de omgeving niet overstemd raken door reclame en uithangborden", zegt schepen Wout Maddens (Open Vld). "Dat was met het opvallend rode paneel wel het geval. We hebben hem gevraagd om te kiezen voor een neutrale kleur en om bijvoorbeeld te kiezen voor dezelfde kleur als de gevel van het gebouw en om er alleen de naam van de zaak op te zetten zonder extra logo's. "Belachelijk", reageert Creus. "Dan zijn er nog een aantal zaken in de straat die ook niet in orde zijn, maar dat mag dan wel? Dat paneel zelf kostte mij iets meer dan 2.000 euro, de aanpassing nu nog eens 600 euro. Als ik een ander pand in een andere stad vind, dan vertrek ik uit Kortrijk." (AHK/LPS)