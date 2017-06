Verbod op zwemshorts strikt nageleefd

Maxime Petit

Er waren amper zwemmers op de eerste dag van het nieuwe zomerseizoen in het stedelijk openluchtbad in de Abdijkaai. Van hitte is voorlopig dan ook geen sprake meer. En de weinige zwemmers die wel de moeite deden om te komen, mochten niet zwemmen als ze een zwemshort aan hadden. Want er is nu een verbod. Negen kinderen, aangesloten bij buurtsport van de vzw AjKo in Kortrijk, mochten hierdoor het water niet in. "Ik begrijp er niets van, die kinderen willen zich gewoon amuseren", stelde begeleider Ettahiri Morad (26). "Een zwembroek kopen? Er zitten kwetsbare kinderen tussen, die kunnen niet zomaar een zwembroek kopen. Maar goed, de regels zijn de regels zeker", aldus een zwaar teleurgestelde Ettahari. "We brachten de mensen vooraf op de hoogte dat er voortaan een verbod op zwemshorts is", zegt Francine Casaert, medeverantwoordelijke van het openluchtbad. "We doen dat echt niet zomaar. We vonden de voorbije zomers vaak sigaretten, aanstekers, sleutels, geld én zelfs drugs in het water, omdat ze uit zo'n zwemshorts vielen", aldus Casaert. Wel toegelaten zijn een badpak, bikini, een zwemslip, aansluitende (lange) zwembroek en zwemkledij in één stuk. Aan de cafetaria staat vanaf nu trouwens een stand waar zwembroeken in alle maten gekocht kunnen worden. (LPS)