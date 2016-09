Speelplein moet na tien jaar tien meter opschuiven omdat het op private grond ligt

Bewoners van de wijk Rodenburg in Marke keken gisteren maar vreemd op, toen de toestellen op een speelplein onverwacht werden weggenomen. Het speelplein bevindt zich tegenover de kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Spieghele, in de Karel Van Manderstraat. Nu blijkt dat het speelplein al tien jaar op private grond staat. De eigenaar, een oudere man die niet in de buurt woont, merkte het nu pas op, omdat hij onderhoudswerken liet uitvoeren in een vlakbijgelegen bosje. Hij meldde het meteen aan de stad Kortrijk.



Stom

"Het is stom, ik geef het toe", zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). "Ik heb geen idee waarom we dit al tien jaar niet weten en geen idee waarom het tien jaar geleden fout liep. Dat was in de vorige legislatuur. Ik weet dus niet wie hier verantwoordelijk voor is. Maar goed: voor mij is het van tel dat het opgelost raakt."



"Het speelplein verdwijnt niét. De toestellen worden gewoon een tiental meter verder gezet, op stadsgrond deze keer. Ook de speelboot, die er pas een jaar staat en vorige zomer van de Grote Markt naar de wijk Rodenburg verhuisde, verdwijnt niet. De boot wordt verplaatst. De kinderen kunnen dus blijven spelen en dat is het enige wat van belang is. De verhuiskost? Het gaat vooral over grondwerken, goed voor enkele duizenden euro's, want die speeltoestellen moeten weer stevig in de grond verankerd worden." (LPS/HOL)