Politiehond bijt jonge vrouw

Tijdens een politiecontrole in jeugdhuis Reflex beet een politiehond D.G. (25) uit Kooigem in de rug. "Een triest hoogtepunt in een reeks van vaak agressieve controles waarmee we de jongste maanden worden geconfronteerd", zegt Reflex-bestuurslid Mathieu Vandenberghe. Volgens de politie moet de zaak genuanceerd worden. HANS VERBEKE

Het incident speelde zich af tijdens een controle in jeugdhuis Reflex afgelopen weekend. Afgelopen weekend voerde de politie van de zone Vlas controles uit in een zestal jeugdhuizen. Ook JH Reflex in de Doorniksewijk kwam aan de beurt. "Rond middernacht viel de politie hier binnen", zegt bestuurslid Mathieu Vandenberghe. "Er was op dat moment veel sfeer: we vierden de kampioenstitel van onze voetbalploeg, een van de bestuursleden was jarig en er was een groepje dat een vrijgezellenavond vierde." Tijdens de controle liep het plots fout. "Iemand die, zoals veel anderen, al wat gedronken had, jende de politie een beetje", vertelt Mathieu. "Daarop traden de agenten hardhandig op. De man werd tegen de grond getrokken, ze zaten er met zes man bovenop. Zijn vriendin panikeerde en is naar hen toegelopen, met de bedoeling om de situatie te keren. Ze duwden haar echter weg. Het volgende moment werd ze aangevallen door een politiehond die zich volgens tientallen getuigen losgetrokken had van zijn geleider. De hond beet haar in de rug en sleurde haar mee. Enkele politiemensen riepen dat de hond moest lossen, maar het dier gehoorzaamde niet. Dergelijke honden zijn nochtans getraind in het opvolgen van bevelen in crisissituaties. Iemand van de aanwezigen heeft het dier toen losgetrokken van het slachtoffer."





'De hele tijd aan de lijn' Commissaris Filip Devriendt bracht D.G. naar de spoedafdeling en verontschuldigde zich uitgebreid. De politie zegt dat het incident moet genuanceerd worden. "Iedere aanwezige werd gecontroleerd, maar één man deed daar heel moeilijk over. Hij weigerde gevolg te geven aan onze bevelen en viel een politieman aan. Daarop werd beslist om de man op te pakken voor openbare dronkenschap en ordeverstoring. Dat liep niet van een leien dakje, hij moest overmeesterd worden en bleef moeilijk doen. De politieman die hem wilde boeien, werd op zijn beurt aangevallen door de vriendin van de man die op de grond lag. Dat gebeurde vlak bij de hondengeleider, die daar stond om zijn collega's te beschermen." Over de aanval van de hond spreekt de politie zich niet uit. "Het onderzoek loopt, we kunnen alleen kwijt dat de hond de hele tijd aangelijnd bleef bij de geleider en dat de zaak onderzocht wordt."





7 controles in 8 maanden Voor Jeugdhuis Reflex is het voorval de druppel. "De avond was verknald, voor de zoveelste keer", zucht Mathieu Vandenberghe. "De voorbije acht maanden werden we zeven keer gecontroleerd. Tot in het absurde toe zelfs: op een keer vielen hier 's nachts om 3 uur dertig politiemensen met honden binnen, terwijl we met vijf man rustig een pintje aan het drinken waren. Let wel: wij zijn absoluut niet tegen controles. We voeren een sterk antidrugsbeleid en in dat kader zijn controles zeker nuttig. Maar de manier waarop - vaak agressief en met veel machogedrag - stuit ons tegen de borst. Andere jeugdhuizen denken er net zo over en zijn die manier van controleren ook grondig beu. Daarom willen we graag een onderhoud met de burgemeester, om te zien hoe dit probleem kan aangepakt worden."