Oplichtster verhangt goedkopere prijskaartjes

Bij Byttebier kennen ze de dame in kwestie ondertussen al. "Ze komt alleen maar tijdens de braderie of als er solden zijn", vertelt een verontwaardigde zaakvoerster Sofie Byttebier (33). "Altijd wil ze onderhandelen over de prijzen. Nadat ze zo'n twee uur boven in de zaak aan het rondhangen was, wou ze tien borden kopen. Normaal kosten die 30 euro per stuk, maar na onderhandelingen hadden we 15 euro overeen gekomen. Toen ik daarna terug naar beneden ging, krabde ze etiketjes van borden die aan tien euro geprijsd stonden en plakte die op de duurdere borden. Toen ik haar confronteerde met de beelden die overduidelijk zijn, bleef ze ontkennen en zei dat ze gewoon aan het kijken was. Ze bleef discussiëren tot ik zei dat ik er de politie zou bijhalen. Daarna is ze vertrokken." Sofie verwittigde daarna andere handelaars in de buurt. "Het is een dame uit Waregem die rijdt met een donkergrijze Mercedes. Ik heb haar ook gezegd dat ze hier nooit meer moet binnen komen." (AHK/LPS)