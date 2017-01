Milas weer aan de slag bij ex-werkgever

Milas Luyckx (21) uit Wevelgem, die in mei vorig jaar een nieuw hart kreeg, mag opnieuw aan het werk. Daar is Milas enorm gelukkig mee. "Want nu kan ik eindelijk sparen om alleen te gaan wonen met mijn vriendin, en aan mijn toekomst werken." Zijn oude werkgever, die Milas bijna twee jaar lang moest missen, bood de jongeman meteen een vast contract aan. JOYCE MESDAG

RV Milas haalde vorig jaar meermaals onze krant, toen bleek dat hij, net als zijn vader 4 jaar geleden, een harttransplantatie zou moeten krijgen. Milas werkte, tot hij ziek werd in februari 2015, als metaallasser bij Pipe Solutions in Gullegem. "Maar mijn oude job mocht ik absoluut niet meer doen, zei mijn dokter. Dat ik dus ooit terug bij mijn oude werkgever zou kunnen werken, had ik meteen uit mijn hoofd gezet."



Tot Milas vorige week zijn oude baas tegenkwam, na een voetbalmatch van KVK.



"Hij vroeg uiteraard hoe het met me was. Toen hij hoorde dat ik opnieuw zou mogen gaan werken, vroeg hij meteen of ik niet wilde terugkeren. Intussen is Pipe Solutions samen met twee andere bedrijven gefusioneerd tot CGK Chemical Process & Storage Solutions. Er waren daardoor heel wat andere activiteiten bijgekomen, en 'ze zouden wel iets kunnen doen voor mij' ", zegt Milas.





"Goeie gast" "We konden nog iemand gebruiken die kunststof kon lassen", zegt HR-verantwoordelijke Marie-Jeanne Vromant. "Kunststof-lassen was geen probleem, volgens Milas' dokter, en ook onze eigen bedrijfsarts gaf ons groen licht. We hebben hem meteen met open armen ontvangen. Voor ons was het immers vanzelfsprekend dat we Milas opnieuw een job zouden geven. Waarom zouden we hem niét aanwerven? Het is een goeie, gemotiveerde en leergierige gast, een harde werker. We weten wat we aan hem hebben. Milas is nog steeds de oude Milas. Dat hij zo lang ziek is geweest verandert daar niets aan."





Sparen Milas zelf is in de wolken dat hij opnieuw aan de slag kan. "Normaal duurt het een jaar voor je weer kan gaan werken ná een harttransplantatie. Aangezien ik al goed gerecupereerd ben, en wellicht ook wel omdat ik hem de oren van het hoofd heb gezaagd, mag ik nu al na 7 maanden aan de slag. Ik ben blij, ik had het na bijna twee jaar echt wel gehad met het vele thuis zitten. Nu kan ik ook werken aan de toekomst, en beginnen te sparen om samen te gaan wonen met mijn vriendin Ellen. Ik woon wel graag thuis bij mijn ouders, maar ik wil echt wel een eigen stek."