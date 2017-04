Man probeert kindjes in auto te lokken met 50 euro

"Onze kinderen fietsen altijd op de oprit", vertellen ouders Nele Vrand en Pieter Valcke uit de Doomanstraat. "Vrijdagavond rond 17.30 uur kwamen onze kindjes plots vertellen dat een man in een auto hen had gevraagd of ze centjes wilden verdienen en hij probeerde hen te lokken met 50 euro. Maar dan moesten ze wel bij hem in de auto stappen. Gelukkig was onze zoon slim genoeg om nee te zeggen en meteen naar ons te lopen. Het is al de derde keer in zo'n tien dagen tijd dat die man kindjes uit de buurt aanspreekt. Hij probeerde het ook al eens in de Brumierstraat. We zien hem af en toe passeren, hij rijdt dan met zijn donkere Mercedes C220 heel traag door de straat. Als uitleg geeft hij dat hij op zoek is naar Pokémon. Maar die man is wel ongeveer 55 jaar. Hij draagt een bril en een pet." Pieter en Nele verwittigden meteen de politie. "Ik ben ook nog zelf in mijn auto gesprongen om die Mercedes te zoeken, maar tevergeefs", zegt Pieter. "De politie raadde ons aan om de buren te verwittigen en extra waakzaam te zijn. We zijn erg ongerust, we mogen er niet aan denken wat er kan gebeuren." De politie kon gisteren alleen kwijt dat ze de zaak onderzoekt. (AHK/JME)