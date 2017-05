Hardrijders Cars & Coffee krijgen pv

'Samen koffie drinken'

Er werd ook melding gemaakt van een zogenaamde 'burn out', waarbij een bestuurder de achterwielen van zijn Mercedes hard liet draaien terwijl hij op de rem stond. "Onverantwoord", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "De politie maakte pv's op voor verkeersinbreuken en het beschadigen van het wegdek. Hoeveel pv's, dat weten we nog niet. Want de politie bekijkt nog camerabeelden. Mogelijk krijgt ook de organisator een pv voor 'het in gevaar brengen van andere weggebruikers'. De organisator zal verantwoording moeten afleggen. We hebben toelating gegeven om auto's te tonen, niet voor straatraces. We zullen evalueren voor we beslissen of Cars & Coffee nog mag plaatsvinden in Kortrijk. Er stond in de aanvraag van de organisator dat hij geen politie nodig had. Hij schreef ook dat het de bedoeling is om, en ik citeer, samen te komen met andere autoliefhebbers om op zondagvoormiddag te babbelen en koffie te drinken. Dan verwacht je geen zo'n taferelen."



Organisator Jonas Verbeke (31) is aangedaan. "Het was een prachteditie die in mineur eindigde. Omdat enkelingen die niet ingeschreven waren zich op een verkeerde manier gedroegen. Maar alles in mijn nek schuiven, dat kan niet. Zo kreeg ik amper nadars van de stad om de Groeningelaan af te zetten. Ik had er wel om gevraagd. Die 'burn out' keur ik niet goed, maar bandensporen slijten weg. Of Cars & Coffee stopt in Kortrijk? Als ik buitensporig veel voorwaarden krijg voor een volgende editie, hoeft het hier niet meer. Stewards inzetten? Moeilijk, want de middelen zijn beperkt. En het evenement moet gratis blijven."