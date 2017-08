Graan, noten, kruiden of shampoo nodig? Tank je eigen pot maar vol!

De verpakkingsvrije winkel Zonder Meer opent op donderdag 31 augustus in de Rijselsestraat 51. Het systeem is eenvoudig. Je brengt zelf een pot, doos of zak mee (in de winkel zelf liggen ook composteerbare zakjes) en vult die aan de silo's. "Wat minder belastend is voor het milieu", zegt zaakvoerder Johan Moreels. "Want het is onvoorstelbaar hoeveel verpakkingen er in de vuilnisbak terechtkomen. Vooral plastic is een probleem. In Zonder Meer kies je zelf in welke hoeveelheid je koopt. Wat bijvoorbeeld ideaal is voor alleenstaanden of grote gezinnen. En zo gaan we tegelijk ook voedselverspilling tegen."



"Je weet trouwens wat je koopt. Want ik geef bij ieder product uitleg en ik vertel vanwaar het komt. Biovoeding is gezond. Het is een sector met veel controles. Zo worden er twee keer per jaar staaltjes genomen, alleen al om te zien of het werkelijk bio is of niet. Prima, want hierdoor kan je niet doen alsof. Of het niet duur is? Als ik onze prijzen met een Bio-Planet vergelijk, zitten we er net onder of loopt het gelijk. Onze prijzen zijn dus heel scherp."