Gevel te donker geschilderd? 6.000 EURO BOETE

De gevel van een beschermd herenhuis aan de achterkant van het station in Kortrijk in een te donkere kleur laten schilderen kan de Ago Business School en bestuurder Patrick L. een boete van 6.000 euro opleveren. "Ook de oorspronkelijke lichte kleuren van de beschermde oude, statige herenhuizen langs de Minister Tacklaan zijn beschermd", legt het openbaar ministerie uit. "Wie wil herschilderen in een andere kleur moet daarvoor een machtiging aan aanvragen." Dat gebeurde dus niet en de inspecteur onroerend erfgoed merkte dit op. Een proces-verbaal volgde. De eigenaar, Ago Business School, wijst met een beschuldigende vinger in de richting van het schilderbedrijf dat het pand onder handen nam. "Lichtgrijs was de bedoeling, donkergrijs werd het", aldus advocaat Geert Sustronck. "De factuur van de schilderwerken is nog altijd niet volledig betaald. Wij zijn ook niet tevreden" Naast de boete vraagt het openbaar ministerie ook dat het pand in haar oorspronkelijke kleur wordt herschilderd, een klusje van zo'n 40.000 euro. Het pand staat ondertussen te koop. Vonnis op 31 oktober. (LSI)