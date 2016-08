"Ze sloegen op elkaar om te doden"

Twee bendes, samen goed voor veertig man, zijn vrijdag rond 19 uur met elkaar op de vuist gegaan in de Lange Steenstraat in Kortrijk, terwijl de terrassen van de horecazaken vol zaten. "Ze sloegen met baseballknuppels op elkaar en ik heb ook een machete van veertig centimeter lang gezien", vertelt Dominic Creus (41) van frituur Pitstop. ALEXANDER HAEZEBROUCK EN PETER LANSSENS

De politie kwam met meerdere combi's naar het centrum om de rust te doen terugkeren. - Alexander Haezebrouck Waanzin was het wat de horeca-uitbaters in de Lange Steenstraat vrijdagavond zagen gebeuren. Een bende Afghanen die met ongeveer twintig mannen waren, stond een groep jongeren van allochtone afkomst uit Kortrijk op te wachten. "Plots begonnen beide groepen vlak voor mijn frituur met elkaar te knokken", vertelt Dominic Creus (41) van frituur Pitstop. "Ze haalden hun riemen uit hun broeken om te slaan en hadden baseballknuppels mee. Ik heb ook één machete van veertig centimeter gezien. Ze sloegen om te doden. Ik stond volledig verbouwereerd en heb geprobeerd tussenbeide te komen, maar dat lukte niet. Toen heb ik de politie gebeld. Mijn terras zat vol, iedereen was totaal van de kaart door wat ze zagen. Blijkbaar hadden die bendes eerder ook al amok gemaakt in de Wijngaardstraat en aan winkelcentrum K in Kortrijk. Uiteindelijk zijn ze verder gaan knokken op het Schouwburgplein. Daar is de politie tussenbeide kunnen komen. Ik heb negentien jaar als portier in het uitgaansmilieu gewerkt, maar zo'n knokpartij heb ik nog nooit gezien."





Alexander Haezebrouck Bedreigd Ook Elien Oosterlinck (28) van healthbar Maona zag alles gebeuren. "Ik zat op het terras van de Pastabar met mijn twee kindjes van 3 en 1,5 jaar", vertelt Elien. "Ook mijn kindjes zijn nog altijd in shock. Op een bepaald moment heeft een van de daders zelfs een stoel van de Pastabar meegenomen om ermee te gooien."



Een andere getuige zegt dat er al sinds 17 uur onrust was. "Toen ik mijn auto in de parking onder K in Kortrijk wou ophalen, ging het brandalarm af en moest iedereen zo snel mogelijk de parking verlaten. Die was ongeveer een uur afgesloten."



De politiezone Vlas riep versterking op vanuit andere zones om de vechtpartijen onder controle te krijgen. "Ik heb de politie enkele van die jongens kunnen aanduiden", gaat Creus verder. "Kort nadien werd ik door twee van hen bedreigd omdat ik de politie had gebeld. Maar toen ze zagen dat ik niet terugdeinsde, hebben ze me met rust gelaten."



Vrijdagavond kon de politie acht minderjarigen aanhouden. Maar daarmee was de rust in de stad nog niet teruggekeerd. Zaterdagnamiddag was er nog een steekpartij in de Zwevegemsestraat. Daarbij vielen twee gewonden, die niet in levensgevaar verkeerden. Onder hen een 16-jarige jongen die een mes in zijn been kreeg. De politie onderzoekt of de steekpartij kan gelinkt worden aan de eerdere vechtpartijen.





Erekwestie Op basis van de camerabeelden kon de politie drie meerderjarige verdachten arresteren. De aanleiding van dit brutaal geweld blijkt een erekwestie te zijn. "Enkele dagen geleden probeerden Afghanen een 14-jarig meisje in een auto te sleuren", getuigt een betrokken partij anoniem. "Een van ons kon tussenkomen en het meisje uit hun klauwen bevrijden. De dag nadien kreeg hij een pak rammel van enkele Afghanen. Volgens ons zijn dat gasten zonder papieren. Sindsdien zit het spel op de wagen."



Volgens waarnemend burgemeester Rudolf Scherpereel gaat het eerder om betasting van een meisje dan een poging ontvoering. Het scenario doet denken aan de film Black, dat over jeugdbendes in Brussel gaat en dat voor heel wat controverse zorgde.