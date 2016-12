"We willen onze herinneringen terug"

Een seconde van verstrooidheid, waarbij haar smartphone van het dak van haar auto gleed, volstond om 4.000 foto's van zoontje Ronin te verliezen. "We willen graag onze herinneringen terug", zegt Kimberly Depraetere. "Zeker voor mijn man. Hij is als para vaak maanden weg." PETER LANSSENS

Deze gezinsfoto staat vooraan op het hoesje van de gsm. - Peter Lanssens Kimberly Depraetere (31) uit Harelbeke stond maandagnamiddag op het punt om te vertrekken bij haar ouders in de Tarwestraat in de wijk Koutermolen in Stasegem. "Ik legde mijn smartphone op het dak van mijn auto, zodat ik mijn zoontje Ronin rustig in de wagen kon zetten", vertelt ze. "Net op dat moment kwam de overbuur van mijn ouders thuis, met zijn zoontje. We raakten even aan de praat, waardoor ik vergat dat de smartphone nog op het dak lag. Stom, ik weet het. Misschien ben ik vergeetachtig, omdat ik zwanger ben van een dochter."





Papa Tom met zoontje Ronin. Vooral voor hem zijn de foto's goud waard, want hij is als para veel weg van thuis. - Peter Lanssens Eerste tandjes Ze reed weg, om te gaan shoppen in Roeselare. De Samsung Galaxy S5 Neo Goud is sindsdien spoorloos. Op de smartphone stonden liefst 4.000 foto's en filmpjes van Ronin (1).



"Vanaf juni van dit jaar, want toen maakte ik het laatst een back-up", zegt de verkoopster van 3D-tekensoftware. Ze fotografeert àlles. Dat doet ze vooral voor haar man Tom Vansteenkiste (33), die para is. Hij was dit jaar amper vier maanden thuis, want hij is vaak op opdracht. "Door foto's te nemen, blijft hij verbonden met het thuisfront. Tom vindt dat fantastisch. Hierdoor maakt hij alles toch een beetje mee", vertelt Kimberly. "Zo kan hij onder meer zien hoe onze zoon voor het eerst kruipt, zijn eerste tandjes die komen, zijn lachjes, hoe hij kijkt als hij Sinterklaas voor het eerst ziet, zijn eerste badje ... Er zitten ook filmpjes bij, waarin hij bijvoorbeeld papa zegt en zwaait naar hem. Ik stuur die telkens via de berichtendienst WhatsApp Messenger door, zonder daar op te slaan. Ik roep de eventuele vinder van de smartphone op om menselijk te zijn en op zijn minst de geheugenkaart terug te bezorgen, zodat we onze herinneringen niet voorgoed kwijt zijn."