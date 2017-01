"Voor tweede keer in elf dagen tijd ontsnapt aan dood"

De twee arbeiders van het Oostendse paalfunderingenbedrijf Wig Palen die donderdagnamiddag als bij wonder slechts enkele breuken opliepen toen hun auto geplet raakte tussen twee vrachtwagens op de E17, ontsnapten vorige week ook al aan de dood. Op de werf waar ze aan het werk waren, werd toen een bom gevonden. "We hebben een heel goede engelbewaarder", zegt Patrick Laleman (51).

Patrick Laleman en zijn echtgenote Geneviève Coudeville in het ziekenhuis in Kortrijk. - Alexander Haezebrouck



Patrick Laleman (51) uit Gistel en zijn collega Joeri Vandenberghe (35) uit Oostende, die nog maar pas aan de slag is bij Wig Palen, waren donderdagnamiddag net naar huis vertrokken vanop de werf in Kortrijk, toen het op de E17 in Marke om 16.30 uur misging. "Normaal rijden we niet via die weg, maar er was een omleiding", vertelt Patrick, die achter het stuur van de bestelwagen zat. "Vlak na het tankstation stond het verkeer op de rechterrijstrook stil. Omdat ik iets verder toch de afslag richting Brugge moest nemen, heb ik me achter die vrachtwagen gezet. We stonden stil, toen een vrachtwagen plots achteraan op ons inreed. Een ferme klap volgde. Mijn airbag sprong open, maar ontplofte meteen. Wellicht werden we te fel geplet. Vlak daarna keken Joeri en ik naar elkaar en zei ik tegen hem dat we twee minuten chance gehad hadden. Even vreesde ik dat ik mijn toekomstig kleinkind nooit zou kunnen zien. Ik had vooral pijn aan mijn borstkas, rug en kuiten. Omdat een track & trace-systeem in de bestelwagen zat, werden de hulpdiensten meteen op de hoogte gebracht."





"Huilen bij vrouw" De brandweer moest Patrick en Joeri uit hun bestelwagen bevrijden. "Toen ik die enorme slag voelde, dacht ik dat het gedaan was met mij", vertelt Joeri. "Eens uit de auto besefte ik nog meer hoeveel geluk we gehad hebben. Mijn vrouw en kinderen zijn onmiddellijk naar het ziekenhuis gekomen. Ik heb zitten huilen toen ik ze zag, want in een fractie van een seconde dacht ik dat mijn leven voorbij was. Ik heb Patrick ook nog gezien in het ziekenhuis. We hebben vooral gekeken naar elkaar met de gedachte van: 'Hoe hebben we dit overleefd?!"