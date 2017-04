"Stad heeft al gevraagd dit elk jaar te doen"

Louis met zijn mama Roos en papa Peter. Die laatste zorgde voor de grootste verrassing. Hij woont namelijk in Thailand, maar kon door mama Roos overtuigd worden om 'even' heen en weer te vliegen naar Kortrijk. "En ja, bij het blije weerzien hield zelfs de 'stoere' Louis het niet droog." - Xavier Coppens

Jaarlijks herhalen

Louis viel overigens van de ene verbazing in de andere. "Ok, ik heb er zelf een minifestival willen van maken, maar had toch nooit durven hopen dat er bijna 2.000 mensen over de vloer zouden komen. Dit is echt geschift, maar fantastisch. Ik zag mensen uit Antwerpen, Zottegem, Halle, en Geraardsbergen. Het stadsbestuur heeft me al gevraagd om dit event jaarlijks te organiseren op de Grote Kring, het plein voor mijn winkel. Tuurlijk zie ik dat zitten."



En zoals het hoort op elk festival, nestelden de bezoekers zich op een gezellig plekje op het plein. Ze genoten van de muziek, de randanimatie, kochten jetons en klonken met pint in de hand op het succes van Louis. "Want", zo beaamt Marnik Bourdeau uit Menen, "Louis is echt wel een krak in zijn vak. Hij werkt overigens met verschillende tatoeëerders die elk hun specialiteit hebben. Ik heb al mijn tatoeages door Louis laten zetten." Samen met zijn clubmaten van Blue Angels Mc Chapter West-Corner uit Geluwe zakte hij af naar Kortrijk.