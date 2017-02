"Mijn ouders hadden eerst een paar vragen"

De JIN van Scouts Groeninge, dat is de oudste groep leden met 17- en 18-jarigen, pakt uit met een naaktkalender. Met de naaktkalender willen de tieners wat extra budget vergaren voor hun vakantiekamp in Roemenië komende zomer. "Het voelde een beetje onwennig in het begin, dat poseren, maar tegen de tweede foto was onze schroom verdwenen", klinkt het. JOYCE MESDAG

Joyce Mesdag De JIN van Scouts Groeninge trekt komende zomer drie weken naar Roemenië, op kamp. "We hebben daar wel flink wat centen voor nodig", zegt leider Gilles Missiaen. "Het hele jaar door proberen we centen in te zamelen voor dat kamp. We helpen -in groep- op recepties, doen klusjes bij de mensen thuis. Wat we daarvoor krijgen, gaat in een gezamenlijke pot."





Niemand verplicht De groep organiseert ook een fuif, én pakt dit jaar ook met een naaktkalender. "Toen wij, de leiding, zelf in de JIN zaten, hebben wij dat ook gedaan", zegt Gilles. "Vandaar dat het eens ter sprake is gekomen. De groep zag het echt meteen zitten." Het zouden uiteraard wel 'deftige' foto's moeten zijn. "En niemand was verplicht om mee te doen", zegt Gilles.



"Er zijn een paar leden die niet mee op de foto gegaan zijn, wat hun volste recht was en niemand heeft daar moeilijk over gedaan, maar de meesten waren meteen te vinden voor de kalender", zegt Marie Deurinck (17). "In de eerste plaats was het een leuke manier om wat centen bij te verdienen voor ons kamp. Maar voor mij was het vooral voor de ervaring op zich. We zijn een hechte groep, en we hebben ons heel goed geamuseerd tijdens de fotoshoot. Deze kalender zal een blijvende herinnering zijn aan onze toffe bende."