Burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V) haalt zich de woede van een deel van Avelgem op de hals, omdat hij geen rode neus opzet om jongeren met psychische problemen te steunen. Er zijn zelfs protestacties. Zo bewerkte een psychologe zijn foto en zette die op Facebook. En een koffiehuis verkoopt massaal rode neuzen. PETER LANSSENS

Psychologe Marjolein Vandeputte zette de burgemeester via PhotoShop toch een rode neus op. - RV VTM, Qmusic, Belfius én de burgemeesters in Vlaanderen steunen de verkoop van rode neuzen, om het taboe van psychische problemen bij jongeren te doorbreken en geld in te zamelen. Lieven Vantieghem, burgervader van Avelgem, weigert echter als enige zo'n neus op te zetten. De reacties op de Facebookpagina 'Je bent van Avelgem als' zijn niet mals. Veel inwoners schamen zich in zijn plaats. De meest opvallende reactie komt van Marjolein Vandeputte (24), die volgende week als zelfstandig psychologe start in Kortrijk. De Avelgemse gaf Vantieghem toch een rode neus, door zijn foto te bewerken, en postte die op Facebook. De foto werd in een mum van tijd al 200 keer gedeeld en evenveel keer geliket.



"Een burgemeester is het uithangbord van een gemeente", vertelt Marjolein. "Hij geeft door zijn houding de indruk dat Avelgem niet achter de Rode Neuzen Actie staat, terwijl de Avelgemnaren dat wél doen. Ik ben niet boos op hem, maar wel erg teleurgesteld. Jongeren kampen soms járen met psychologische problemen, maar hij neemt niet een seconde de tijd om een rode neus op te zetten. Hij zou beter zijn trots opzijzetten."





De reacties van de inwoners van Avelgem op de weigering van burgemeester Lieven Vantieghem op de Facebookpagina 'Je bent van Avelgem als' zijn niet mals. Verantwoordelijkheid Marjolein werkte tijdens haar stage met kinderen tot 7 jaar, in afdeling De Korbeel in psychiatrisch ziekenhuis Heilig Familie in Kortrijk.



"Onze burgemeester kiest ervoor om niet als clown door het leven te gaan. Maar kinderen en jongeren met psychische problemen hebben het geluk niet om zelf te kiezen. Ze krijgen geen kans om nee te zeggen tegen psychische problemen, omdat sommige problemen, zoals de ontwikkelingsstoornis autisme of de aandachtstekortstoornis ADHD genetisch bepaald zijn. Of omdat ze kwetsbaar zijn omdat ze bijvoorbeeld in armoede opgroeien, bij zieke ouders wonen of leerproblemen hebben. Het is een ernstig maatschappelijk probleem. Het is als hulpverlener vaak dweilen met de kraan open, omdat de overheid niet genoeg middelen aanreikt om kinderen en jongeren met psychische problemen te helpen. Ik hoop dan ook dat onze burgemeester nog van gedachten verandert en toch een rode neus opzet. Niet als individu, maar als verantwoordelijke van zijn gemeente."





Solidair Koffiehuis At Bothino in de Oudenaardsesteenweg in hartje Avelgem verkoopt vanaf volgende week massaal rode neuzen. "Ik heb meteen drie dozen besteld, goed voor 180 rode neuzen", zegt zaakvoerster Annelore George (45).



"En ik zet iedereen die een rode neus koopt op de foto, omdat ik wil tonen dat Avelgem wél solidair is met de actie. De inwoners staan er wél voor open, ondanks de houding van onze burgemeester. We moeten er met zijn allen samen alsnog iets positiefs van maken. Ik hoop echt dat het een succes wordt."