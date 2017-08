"Geef ons geld of je vrouw verliest vingerkootje"

Gisterenmorgen omstreeks 7.45 uur drongen drie gemaskerde en gewapende overvallers een huis langs Tobergse in Bellegem binnen en bedreigden de bewoners. "Na een schermutseling vroegen ze in het Frans om geld", vertelt de 57-jarige bewoner. De politie kon het trio arresteren nadat een buurtbewoner eerder al een verdacht voertuig had gemeld. ALEXANDER HAEZEBROUCK

"Ik zat 's morgens te ontbijten toen mijn hond Fidèle plots begon te blaffen", vertelt slachtoffer Marc G. (57) met een bepleisterd gezicht en een blauw oog. "Toen ik buiten op de oprit ging kijken, stormden plots drie gemaskerde kerels op mij af. Ze waren volledig in het zwart gekleed en gewapend. Om mezelf te verdedigen verkocht ik één van hen een klap. Ik kreeg er meteen een stuk of drie terug tegen mijn rechteroog. In de schermutseling sloeg ik ook met mijn tas, maar uiteindelijk kon ik niet op tegen die drie mannen. Eén van hen ging met een mes naar de slaapkamer waar mijn vrouw lag. We werden vastgehouden in het toilet en ze vroegen om geld in het Frans. Ze drukten het mes tegen de keel van mijn vrouw en dreigden ermee haar vingerkootjes af te snijden als we niet meewerkten. Ik kan je verzekeren: je wordt gewoon gek. En dan probeerde ik nog uit te leggen dat ik geen cash geld liggen had." Het trio had Marc blijkbaar al langer in de gaten, want ze wisten dat hij een winkel heeft. "En dus zeiden ze dat ze ook wisten dat ik geld had. Uiteindelijk zei ik dat ze maar alles moesten meenemen wat ze wilden." Na een half uur vertrok het trio met een aanzienlijke buit aan juwelen.





Verdacht voertuig Een buurtbewoner verwittigde eerder al de politie dat hij een verdachte, witte bestelwagen had zien staan met Franse nummerplaat. Omdat de residentiële wijk vlakbij Bellegembos is, waar wel vaker inbraken gebeuren, zijn de buurtbewoners er extra alert. "Daardoor had de politie nog voor ze bij mij weg waren een wielklem geplaatst op die auto", vertelt Marc. "Toen ik uiteindelijk de politie belde om te zeggen dat ze bij mij waren binnengeweest, waren ze heel snel ter plaatse." De politie kon de drie mannen vlakbij in de Leuzestraat arresteren toen ze te voet wegvluchtten. "Dankzij die buurtbewoner, ik weet niet wie het is, hebben wij bijna alles wat ze mee hadden al terug. Alleen mist mijn vrouw nog oorringen waar ze erg aan gehecht was. Wellicht hebben ze die in hun vlucht ergens laten vallen."





Trauma Marc en zijn echtgenote beseffen nog niet goed wat hen overkomen is. "Dit is erg angstaanjagend. Vooral mijn vrouw is nog steeds enorm onder de indruk. Ze heeft al gezegd dat ze niet meer alleen naar huis durft te komen en durft ook niet meer alleen thuis te zijn. Voor haar is het echt een trauma, het zal tijd vergen vooraleer het verwerkt is. Het hele gebeuren duurde ongeveer een half uur. Ik zweer je, dat is een eeuwigheid in zo'n situatie. Ik wil wel de politie bedanken voor het snelle en goede optreden." Het trio werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om hen langer aan te houden. Alle drie zijn ze geen onbekenden voor het gerecht. Het gaat om een 32-jarige Fransman uit Komen, een man van 30 jaar en een man van 29 uit Frankrijk. Eén van hen kreeg eerder nog een veroordeling van tien jaar cel voor gelijkaardige feiten.