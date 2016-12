"Er komen zeker kinderen"

Stijn Van Poucke (38) en Nuria Gilizintinova (29) waren in het voorjaar de sterren van het VTM-programma 'Blind Getrouwd'. Hun verliefdheid groeide uit tot een hechte relatie en de twee denken al aan een eerste kindje. "Al vrees ik wel dat het een ettertje zal zijn, want we zijn allebei superkoppig", lacht Nuria. PETER LANSSENS

RV De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd gaan hard. Veel mensen willen hun Stijn of Nuria vinden. "Zo vanzelfsprekend is dat echter niet, want ook wij moesten het voorbije jaar onze weg zoeken", zegt Stijn, zaakvoerder van herenspeciaalzaak Rolls in de Leiestraat in Kortrijk. Maar de twee hebben elkaar helemaal gevonden. Onder andere tijdens een zalige roadtrip van twee weken in augustus naar Montenegro. "We zaten per dag tot twintig uur samen in de auto, als dat geen relatietest is", lacht Stijn.





Kwaliteiten "De kalverliefde is weg nu en in de plaats is er echte liefde gekomen. We zien elkaar oprecht graag. Wat ik het meest aan Nuria waardeer? Haar glimlach, spontaniteit en optimisme. Dat werkt ontspannend. Ze slaagt er verder altijd in om ons huis te 'managen'. Want alles ligt altijd zoals het hoort te liggen. En ze heeft veel geduld met mij", lacht Stijn.



"Zijn nuchterheid is top", vindt Nuria, zorgkundige in rusthuis Biezenheem in Bissegem. "Hij kan bijzonder goed relativeren. En als ik erg boos ben, ontmijnt hij dat met zijn fijne humor. Hij geeft me het gevoel dat ik alles in de hand heb. Ik kan altijd op hem rekenen."





Trouwfeest Het koppel denkt ook al volop aan kinderen. "Het zou de bezegeling zijn van onze liefde. Maar wel pas over enkele jaren, want we willen eerst nog genieten van elkaar", zeggen de twee. "Al hoop ik stiekem dat het niet te lang duurt voor ik zwanger ben", knipoogt Nuria. "Al vrees ik wel dat het een ettertje zal zijn, want we zijn allebei superkoppig. Als we dat doorgeven aan onze eerste kleine...."



Grote plannen voor 2017 hebben ze niet. "We zijn gestopt met plannen, we laten alles op ons af komen. Er komt wel zeker een trouwfeest voor de familie en vrienden die we niet konden uitnodigen op ons huwelijk voor Blind Getrouwd. En we gaan weer op reis naar Montenegro. Deze keer doen we meer het midden en noorden van het land. Eventueel pikken we ook een stukje Albanië en Macedonië mee. Montenegro is een mooi land. De bevolking is niet stijf, maar oprecht vriendelijk."





Feestdagen "Wat we doen tijdens de eindejaarsperiode? Werken! En op oudejaarsavond blijven we gewoon met ons tweetjes gezellig thuis. Knus in de zetel, met afhaaleten. Klinkt saai, maar we hebben geen zin om uit te gaan en willen gewoon bij elkaar zijn. We zouden eigenlijk eerst naar Amsterdam gaan, maar het is te kort dag om dat nog te regelen en het is er te duur in die periode."





Relatietherapie Stijn en Nuria gaan al maanden naar een relatietherapeut. "Wat niet negatief is", verzekert Stijn. "We laten ons coachen door een vertrouwenspersoon. Een psychologe, waar we tweemaandelijks op bezoek gaan. Niet om iets te herstellen wat gebroken is, maar om onze band net nog sterker te maken. Elk koppel heeft daar baat bij, want het leven flitst voorbij. Waardoor je emotioneel soms te weinig tijd hebt voor elkaar. Zo leerden we dat het normaal is om over stomme dingen ruzie te maken. En dat je elkaar niet mag proberen te veranderen. Een tip voor koppels: je moet je partner aanvaarden zoals hij of zij is. Blijf dus jezelf. Je moet wel een klik voelen natuurlijk, anders zit het niet goed. Wij zijn in ieder geval fantastisch goed bezig. We hebben een heel sterke relatie", glundert Stijn.



"We praten dan ook erg veel", vult Nuria aan. "Stijn is een echte romanticus, als hij tijd heeft. Kaarsjes klaarzetten en me verrassen met een heerlijke maaltijd thuis, hij is supergoed in zo'n dingen", lacht ze. "We gaan ook graag op restaurant en hebben een paar vaste adresjes in Kortrijk, zoals Ons Keuken, Argendael, Gastrobar Gust en Vesper."





Musea Iedereen kent Stijn en Nuria, maar het koppel wordt al bij al met rust gelaten. "Het valt goed mee in Kortrijk. Mensen spreken ons af en toe wel aan, feliciteren ons of steken hun duim omhoog, maar daar blijft het meestal bij. De meeste mensen in West-Vlaanderen zijn dan ook 'down to earth'. We kunnen overal heen, zonder lastiggevallen te worden. Zo bezoeken we vaak musea en monumenten. Dat is echt ons ding. We vinden het inspirerend. We trokken er ook in Kortrijk al op uit tijdens Open Monumentendag. Het Begijnhof, de raadskelder onder het historische stadhuis, de oudste kroeg Oud Cortrycke van de stad, we vinden dat allemaal boeiend", besluiten Stijn en Nuria.