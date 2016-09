"De max dat onze leutemaker terug in klas zit"

Joeri Verbeeck (18) uit Heule, de jongeman die zwaar verminkt raakte in een dodehoekongeval vorig jaar, heeft er zijn eerste les praktijk op zitten. Hij mag weer twee dagen per week naar school, en daar zijn hij en zijn vrienden bijzonder blij om. "We hebben hem hard gemist", klinkt het. "We doen ons best om taken te zoeken die Joeri ondanks zijn beperking kan uitvoeren", zegt meester Stijn Soetaert. JOYCE MESDAG

De klas ontvangt Joeri Verbeeck met open armen. Hij kreeg alvast een eerste praktijkles. - Maxime Petit Joeri was maar liefst een jaar en vier maanden afwezig op school, het Buitengewoon Secundair onderwijs De Hoge Kouter in Kortrijk. Eerst om voor zijn leven te vechten, daarna om hard aan zijn revalidatie te werken. Hij is een arm verloren in het ongeval, zijn andere arm en zijn gezicht raakten zwaar verminkt. Zijn vrienden betekenden een grote steun voor hem in zijn revalidatieperiode. "We belden elke donderdag met Joeri via Skype, die de hele week in het UZ in Gent moest blijven", zeggen Michiel, Joren en Veton. "Omdat we hem wilden steunen, maar ook omdat we hem zelf ook wel misten. Joeri was altijd de leutemaker in klas."





Tijdens de pauze speelt Joeri voetbal met zijn vrienden. - Maxime Petit "Op slag leuker" Sinds vorige week donderdag is het - eindelijk - weer over : zijn klasgenoten hebben hun 'leutemaker' terug. Twee dagen per week mag Joeri terug naar school, op maandag en donderdag, de andere dagen moet hij in Gent verder aan zijn revalidatie werken. "Maar ik ben heel blij dat ik twee dagen mag komen", zegt Joeri. "Ik ben wat aan het pushen om drie dagen te mogen komen, en maar twee dagen naar Gent te moeten, maar voorlopig krijg ik dat er nog niet door", lacht Joeri.



"Het is echt de max om Joeri terug bij ons te hebben", zeggen Michiel, Joren en Veton. "Het is op slag weer leuker op school op maandag en donderdag." Joeri zorgt voor de vrolijke noot in klas, en op de speelplaats voor de goals tijdens de speeltijd.





Arbeidstraining Gisteren kreeg Joeri voor het eerst 'arbeidstraining', een praktijkvak dat de jongeren moet voorbereiden op een plek in een beschutte werkplaats. "We proberen kleine taakjes vast te krijgen bij bedrijven die we hier met onze leerlingen kunnen uitvoeren, zodat we hen kunnen voorbereiden op het echte leven", zegt meester Stijn Soetaert. "We hebben bijvoorbeeld een lopende band op de kop kunnen tikken waar we wat mee kunnen oefenen. Vandaag stoppen de leerlingen onderdelen van heftrucks in zakjes."